سند جامع پیشگیری از اعتیاد به زودی ابلاغ خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مصطفی محمد نجار عصر جمعه در حاشیه جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: برای مبارزه با مواد مخدر نیاز به یک حرکت جهشی در همه زمینه های اجتماعی، فرهنگی و مقابله ای داریم.

وی افزود: در سه بخش مقابله، پیشگیری و درمان نقشه راه تدوین شده و در این مسیر باید از تمامی ظرفیت های استان ها، شهرستان ها و بخش ها استفاده کرد تا به ریشه کنی اعتیاد در کشور منجر شود.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: مرزهای کشور تا حدود قابل توجهی مسدود شده و برخورد قاطع با سران و سرکردگان قاچاق مواد مخدر در دستور کار قرار دارد و تمامی مسوولان در ستاد به صورت جدی این امر را دنبال می کنند.

نجار تصریح کرد: در بخش روان گردانها و مواد مخدر صنعتی خلا قانونی داشتیم که با ابلاغ مقام معظم رهبری این خلا نیز برطرف گردید و در این حوزه نیز با قاطعیت و جدیت بیشتری وارد عمل خواهیم شد.

وی خاطر نشان کرد: سند جامع پیشگیری تدوین شد و به زودی ابلاغ خواهد شد که در این سند به حوزه توان افزایی معتادان توجه شده است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: حضور و مشارکت سازمان های مردم نهاد در راه اندازی و احداث مراکز درمانی و بازتوانی معتادان نقش بسزایی در کاهش معتادان در جامعه است و باید شرایط راه اندازی این مراکز را برای حضور آنان تسهیل کرد.

نجار افزود: در حوزه پیشگیری که مقدم بر مقابله و درمان است باید با انجام کارهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت بخش رسانه اعم از دیداری، شنیداری، مکتوب و الکترونیک نسبت به آگاه سازی مردم از مضرات اعتیاد برنامه ریزی کرد.

وی اظهار داشت: در بعد آموزش نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته در تمامی محلات ادارات، صنایع، کارگری و بویژه خانواده که مقدس ترین نهاد است وارد عمل شده و نسبت به ابعاد آموزشی و آگاهی بخشی در موارد یاد شده اقدام شده است.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تصریح کرد: نیمی از معتادان کشور هم اکنون تحت درمان هستند که آمار قابل توجهی از این میزان توسط مراکز مردم نهاد در حال درمان هستند.