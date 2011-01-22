محمود رضا خاوری در گفتگو با مهر از برنامه های سیستم بانکی و بانک ملی برای ارائه خدمات بانکی از طریق یارانه های نقدی واریز شده به حساب بانکی افراد و برنامه های طراحی شده در این زمینه و ابلاغ آنها به شعب خبر داد.

مدیرعامل بانک ملی یکی از این طرحها را استفاده از تسهیلات بانکها برای خرید کالاهای اساسی و کالاهای مورد نیاز منازل افراد عنوان و بیان کرد: بر اساس این تسهیلات افراد به بانک وکالت می دهند که از محل منابع موجود در حساب یارانه های نقدی، اقساط توسط بانک برداشت شود.

وی یکی دیگر از طرحها در این زمینه را فروش اقساطی سکه ذکر کرد و اظهار داشت: در این طرح سکه طلا به نرخ روز توسط بانک فروش اقساطی می شود و در زمان تحویل به نرخ روز با کسر 16 درصد، سکه به آنها تحویل داده می شود.

این مقام مسئول در نظام بانکی با بیان اینکه مردم می توانند از این زمینه برای پس اندازهای آتی خود در بخش یارانه های نقدی بهره مند شوند، افزود: در طرح فروش اقساطی سکه از ریسک نوسانات تورم و نرخ ارز مصون خواهند ماند، علاوه براینکه از تخفیف 16 درصدی نرخ سکه طلا هم استفاده می کنند.

خاوری بیان کرد: علاوه بر دو طرح مذکور حق تقدم استفاده از تسهیلات هم پیش بینی شده است تا مردم از این طرح هم استفاده کنند.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی اضافه کرد: افرادی که بخواهند وجوه یارانه های نقدی خود را به امر قرض الحسنه اختصاص دهند و از ثواب آن بهره مند شود از جوایز و امکانات بانک بهره مند می شوند و این امکان هم اکنون در بانک ملی برای آنها فراهم شده است.