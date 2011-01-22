موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است تا میزان پس انداز به تولید ناخالص داخلی کشور به 40 درصد برسد، گفت: بنابراین ما باید میزان پس اندازها را از 25 درصد فعلی به 40 درصد افزایش دهیم.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار داشت: هم اکنون در بحث هدفمند کردن یارانه ها تاکید شده است که خانواده ها برای هزینه کردن یارانه ها عجله نکنند و بایستی بخشی از آن نیز به تولید و اشتغال وارد شود.

ثروتی ادامه داد: دولت در طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال این بوده است که خود مردم پول را در جیب خود احساس کنند و بعد برای کنترل مصارف برنامه ریزی داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: وقتی پولها در اختیار خود مردم قرار می گیرد آنها خود خواهند توانست که آن را مدیریت کنند و ما نیز می توانیم امیدوار باشیم که بخشی از آن به اشتغال وارد شود.

این نماینده مجلس افزود: اینکه در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها در نظر گرفته شده است تا برای تقویت کالاهای ساخت داخل برخی از اقلام آن را با 7 درصد تخفیف عرضه کنند، با خود مزیت هایی را به همراه خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: از جمله مزایای آن است که شرکتهای داخلی به افزایش اشتغال زایی وادار می شوند و تولیدات آنها نیز به فروش می رود، همچنین باعث افزایش گردش پول خواهد بود، ضمن اینکه مردم هم می توانند نیازمندی های خود را از همین محل تامین کنند.

به گفته وی، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال دو پیامد مهم تر اینگونه اقدامات است. ما در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 29 وزارت کار موظف شده است تا پایان سال اول برنامه، سند کار شایسته را با هماهنگی سازمان های بین المللی، استفاده از آمارها و همچنین با استفاده از شاخص های سازمان ها و روابط کارگر و کارفرما.

ثروتی تصریح کرد: نکته بعدی هم در ماده 44 برنامه پنجم توسعه وجود دارد که از توانمندسازی خانواده ها به ویژه زنان سرپرست خانوار حکایت دارد که همین طرح مشاغل خانگی می تواند در این راستا موثر واقع شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: ما از اقدامات وزارت کار و حتی بنگاه های کوچک زودبازده حمایت می کنیم چون ایجاد بنگاه های کوچک در تمام کشورهای دنیا جواب مثبت داده است و در کشور ما نیز با وجود همه سختی ها جواب مناسبی داده است و مجلس نیز از این موضوع حمایت می کند.

وی بیان داشت: همچنین در ماده 39 قانون برنامه پنجم هم به بهبود فضای کسب و کار در کشور اشاره شده است و دولت باید در این زمینه تلاش داشته باشد و هرچه زودتر لایحه بهبود فضای کسب و کار را به مجلس ارائه کند.

این نماینده مجلس به وظیفه وزارت بازرگانی در ماده 66 برنامه پنجم توسعه هم اشاره کرد و گفت: طبق این ماده این وزارتخانه باید برای بهبود فضای کسب و کار در کشور اقداماتی را داشته باشد.

به گفته این نماینده مجلس، در ماده 67 برنامه پنجم توسعه نیز به مدیریت یکپارچه در پرداخت تسهیلات توجه شهد است و به ویژه در ماده 71 نیز به بحث اشتغال دوباره توجه شده است که باید با اشتغال زایی پایدار، توسعه کارآفرینی از طریق توسعه شبکه ها، خوشه ها و تقویت بنگاه های زودبازده حاصل شود.