حسین سبحانی نیا نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با بحث و بررسی مسئله عرفانهای انحرافی و کاذب در این کمیسیون اظهار داشت: بحث عرفانهای کاذب و فرق و مذاهب چندی پیش در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مطرح شد و در فرصتی از مسئولان دستگاه های ذیربط برای ارائه گزارشی در این حوزه ها دعوت شد.

سبحانی نیا گفت: این گزارشها وضعیت گروه ها ، فعالیتها، مراکز تمرکز آنها و به طور مجموع اهدافی که پشت سر این گونه القائات وجود دارد و دستهایی که از بیرون این گروه ها را حمایت می کنند را مورد توجه قرار داده بودند.

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی به عنوان عضوی که می تواند در حوزه امنیت ملی قابل تأمل باشد قرار شد این گونه موارد را پیگیری کرده و با هماهنگی دستگاه های ذیربط اقدامات موثری در این زمینه انجام دهد. دستگاه هایی که در حوزه های امنیت ملی فعالیت دارند و اقداماتی که در این زمینه انجام می دهند بخش اعظم این گزارشها است چرا که این دستگاه ها به طور تخصصی در این حوزه فعالیت می کنند.

وی در رابطه با راهکارهایی که می توان به منظور مقابله با این فرقه ها و نحله های انحرافی در پیش گرفت گفت: انجام کارهای فرهنگی تأثیرگذار از سوی دستگاه ها و متولیان امور فرهنگی می تواند یکی از راهکارهای مقابله با این نوع انحرافها باشد، وقتی خلا فرهنگی وجود داشته باشد و نیازهای جوانان تأمین نشود بالطبع مجال و فرصت برای رشد و نمو عرفانهای کاذب و فرق انحرافی در کشور بیشتر می شود.

سبحانی نیا تأکید کرد: از سوی دیگر حوزه های علمیه می توانند در راستای پاسخ گویی به نیاز روز جوانان و شبهات در مقابله با این جریانات به ظاهر انحرافی موثر باشند چرا که این جریانات به ظاهر عرفانی و مذهبی هستند اما در پس آنها به طور قطع جریانهای سیاسی و یا بیگانگان قرار گرفته اند. برای این مورد باید زمینه سازی ها و فرهنگ سازیهای بیشتر و بهتر صورت گیرد تا نیازهای مذهبی جوانان بیشتر موردتوجه قرار گیر.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با ضرورت اطلاع رسانی از فعالیت نحله ها و فرق انحرافی گفت: مسئله مهم مطرح این مسئله درحدی است که وجود د ارد و پرهیز از بزرگ نمایی است اما در کشور اسلامی با وجود رسانه ملی ، مساجد، حسینه ها و تکیه ها و مراکز دیگری که می توانند در فرهنگ سازی و تبیین اصول اسلامی تأثیرگذار باشند باید به خوبی مورد استفاده قرار گیرند. امکان وجود چنین انحرافهایی در کشور با 75 میلیون جمعیت وجود دارد اما با توجه به ابزار، امکانات و شرایطی که در اختیار داریم می توانیم برای جذب و کشش جوانان و تأمین نیازهای فکری، عقیدتی جوانان تا به سمت این گونه فرق بی پایه و بی مبنا کشش پیدا نکنند.

حسین سبحانی نیا گفت: این گونه زمینه ها باید برای جوانان ما روشن باشد تا بدانند دامها و هجمه فرهنگی نظام سلطه علیه کشور ما به انحراف و انزوا کشاندن جوانان ما و قرار دادن آنها در گردابهای خاص مدنظر خود و القای ذهنیتهای کاذب به جوانان است. اکثر مشتریان این تفکرات جوانان هستند که طالب یک سری آگاهی هایی هستند و گاهی ناخواسته در حلقه های این گونه تفکرات قرار می گیرند.