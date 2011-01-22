166 میلیارد ریال به مراکز آموزش عالی اهواز اختصاص یافت

عبدالعزیز فدعمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این اعتبار در راستای تقویت آموزش عالی و توسعه امکانات آموزشی و زیرساختی به دانشگاه های شهید چمران اهواز، پیام نور، دانشگاه مجازی امیر المومنین و دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اختصاص یافته است.

وی با اشاره به اهمیت کیفیت آموزش عالی خاطرنشان کرد: آموزش عالی با ارتقای سطح فرهنگ و دانش جامعه مسیر توسعه را هموار می سازد.



فدعمی افزود: سرمایه گذاری در این بخش پایه های علمی جامعه را قوی و کشور را از بیگانگان بی نیاز می کند.



فرماندار اهواز با اشاره به اینکه یکی از دغدغه های اصلی جوانان و به ویژه دانشجویان مسئله اشتغال است، افزود: آموزشهای کاربردی و مطابق با نیاز جامعه موجب انگیزش و خلاقیت دانشجویان شده و به افزایش روحیه کارآفرینی نسل جوان در بازار کار کمک می کند.



وی افزود: در این راستا ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه پژوهش نیاز به توجه ویژه و افزایش امکانات آموزشی، فرهنگی و زیرساختی دارد.



فدعمی اعتبار اختصاص یافته به دانشگاه شهید چمران اهواز را 85 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: از این اعتبار 13 میلیارد و 700 میلیون ریال به احداث نخستین پارک علم و فناوری استان خوزستان در اهواز اختصاص دارد.



وی افزود: همچنین 25 میلیارد ریال به احداث، توسعه و تجهیز آزمایشگاه های دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اختصاص داده شده و احداث خوابگاه متاهلین، توسعه سلف سرویس و تکمیل محوطه سازی و فضای سبز ازجمله سایر پروژه های دانشگاه شهید چمران اهواز است.



فرماندار اهواز در خصوص اعتبارات اختصاص یافته سایر دانشگاه ها نیز گفت: 38 میلیارد و 200 میلیون ریال به پروژه های دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین و 10 میلیارد ریال برای کمک به احداث دانشگاه امیر المومنین اختصاص یافته است.



وی اعتبار اختصاص یافته به دانشگاه پیام نور را 19 میلیارد و 500 میلیون ریال عنوان کرد که این مبلغ برای کمک به تکمیل دانشگاه پیام نور واحد اهواز و توسعه و تجهیز واحد حمیدیه اختصاص یافته است.



فدعمی خاطرنشان کرد: در فصل بهداشت و درمان اعتبارات جداگانه ای به دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز اختصاص یافته است.