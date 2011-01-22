چاه های نفت اهواز با انرژی خورشید روشن می شوند

حسن یوسفی نژادی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خوزستان به عنوان خاستگاه نفت در کشور نه تنها حجم زیادی از منابع هیدروکربوری و انرژی فسیلی را در خود جای داده بلکه به واسطه شرایط اقلیمی از انرژی خورشیدی نیز برخوردار است تا جایی که شرکتهای تولید کننده نفت و گاز در این استان نیز خود در اندیشه بهره گیری از انرژی خورشیدی برای راه اندازی تاسیسات و تجهیزات نفتی هستند.

وی افزود: استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین روشنایی چاه های نفتی طرحی است که با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی، توسط شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در دست اجرا قرار دارد و فاز آزمایشی آن به زودی راه اندازی خواهد شد.



رئیس مهندسی تولید شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون ادامه داد: طرح استفاده از انرژی خورشیدی برای تامین روشنایی چاه ها چند ماهی است که در این شرکت آغاز و در حال حاضر نیز به صورت آزمایشی بر روی سه حلقه چاه شرکت کارون که تلمبه های درون چاهی بر روی آنها نصب شده در حال اجراست.



یوسفی نژادی افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی خوزستان و برخورداری از تابش مناسب خورشید در 9 ماه از سال می توان از انرژی خورشیدی برای کاربردهای مختلف صنعتی و خانگی بهره گرفت.



رئیس کمیته زیست محیطی شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در توضیحات بیشتر گفت: هم اکنون طرح به کار گیری انرژی خورشیدی برای تامین روشنایی سه حلقه چاه شماره 225،375 و 197 میدان نفتی بنگستان اهواز در حال اجراست و تا پایان سال به اتمام خواهد رسید که در صورت موفقیت آمیز بودن به مرور برای تامین روشنایی دیگر چاه ها و تاسیسات نیز اجرا خواهد شد.



وی کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه و همچنین جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی را از مزیتهای استفاده از انرژی خورشیدی اعلام کرد و افزود: با توجه به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های مربوط به حاملهای انرژی اجرای این پروژه هزینه های مربوط به تامین به برق مصرفی تاسیسات را خواهد داد.



یوسفی نژادی تصریح کرد: با توجه به اینکه شرکت کارون حدود 600 حلقه چاه تولیدی و هفت مجتمع بزرگ صنعتی و همچنین چهار هزار و 600 کیلومتر خط لوله جریانی دارد استفاده از انرژی خورشیدی تاثیر چشمگیری در کاهش مصرف انرژی در این شرکت خواهد داشت.



اگرچه استفاده از انرژی خورشید طرح جدیدی نیست اما با توجه به شرایط اقلیمی خوزستان و برخورداری از آفتاب شدید در 9 ماه از سال می توان برای تامین انرژی مورد نیاز در بسیاری از از مراکز صنعتی و غیرصنعتی از آن بهره برد.