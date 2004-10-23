رفيق حريري به ترك لبنان مي انديشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازسايت اينترنتي ايلاف، درفاصله سالهاي 1980 تا 1990، حريري نه تنها به چهره اي شناخته شده دراقتصاد لبنان مبدل گشت، بلكه با بهره گيري از ثروت انبوه و روابط متعددش دركشورهاي عربي و حتي غربي جايگاه خود را درعرصه سياست نيز مستحكم تر كرد.

خروج رفيق حريري ميلياردر ازمعادلات پيچيده سياسي لبنان در شرايطي صورت مي گيرد كه سازمان ملل تحت رهبري آمريكا و فرانسه بار ديگر خواستار خروج نيروهاي سوريه از كشور لبنان شده است.

رفيق حريري نخست وزيرمستعفي لبنان براي بازنگري نقش خود درصحنه سياسي اين كشورچندين گزينه درپيش رو دارد كه مهمترين آنها عبارتند ازاستفاده از فضاي سياسي لبنان وعدم مشاركت درانتخابات پارلماني آينده ويا برعكس مشاركت درحكومتي كه به رياست يكي ازمخالفانش تشكيل خواهد داد.



دربيانيه صادره ازسوي دفترحريري مبني براعلام استعفاء وكناره گيري ازسمت نخست وزيري حكايت ازخارج شدن وي از لبنان دارد زير اومي گويد من كشوردوست داشتني لبنان ومردم خوب اين كشوررا به خدا مي سپارم.

از سوي ديگروليد جنبلاط رئيس حزب ترقي خواه سوسياليست به سرعت انجام رايزني هايي كه رئيس جمهوري براي تعيين نخست وزيرجديد انجام خواهد داد را تحريم كرد واين رايزني ها را نمايشي خواند. وي اعلام كرد كه دولت آينده از روز اول يا دوم تمديد رياست جمهوري لحود تشكيل شده است او موضع خود را هماهنگ با موضع مخالفتش با تمديد رياست جمهوري لحود اعلام كرد.



جنبلاط با اظهارات فاروق الشرع وزير امور خارجه سوريه كه دخالت شوراي امنيت در امور داخلي لبنان را بي ارزش و پست خواند گفت درست است كه ما بر روي دخالت شوراي امنيت حساب باز نمي كنيم اما الشرع اجازه دهد من بگويم تصميم تمديد رياست جمهوري هم پست و بي ارزش است و لبنان را در گرداب خشونت سياسي وارد خواهد كرد.



به گزارش خبرگزاري مهر وليد جنبلاط رئيس فراكسيون حزب ترقي خواه سوسياليست گفت: شورومشورتهاي نمايندگان نمايشي است واين فراكسيون هرگز دراين نمايش دخالت نمي كند و دولت آينده از اولين روز و يا دومين روز تمديد دوره رياست جمهوري اميل لحود آماده است.

اين بارجنبلاط مستقيما وصريحا تصميم گرفت دولت لبنان را به فرستادن يك خودروبمب گذاري شده براي ترور" مروان حماده " وزيربازرگاني لبنان كه يك درزي مذهب است متهم كند .

پس ازفروكش كردن كشمكش هاي داخلي برسرحضورنيروهاي سوريه درلبنان، استعفاي كابينه لبنان به رياست رفيق حريري صفحه جديد سياسي را درتاريخ اين كشورگشود تا جايي كه شوراي امنيت تصميم گرفت بررسي موضوع نيروهاي سوريه در لبنان را تا6 ماهه به تعويق بياندازد ودرانتظارآخرين گزارش كوفي عنان دبيركل سازمان ملل متحد درمورد پيشرفتهاي حاصله در اجراي قطعنامه شماره 1559 بماند.

ساعتي پس ازاين تصميم شوراي امنيت، رفيق حريري با استعفا نامه خود وارد كاخ رياست جمهوري شد واستعفاي خود را تقديم اميل لحود رئيس جمهوري كرد ولحود هم براساس اصولي با اين استعفا موافقت كرد.

يكي ازناظران پيگيري كننده مسائل لبنان دراين باره گفت: استعفاي رفيق حريري ازسمت خود هيچ ارتباطي با قطعنامه اخير شوراي امنيت ندارد و اگر لبنانيها برخي اموررا به هم مرتبط مي سازند فاقد صحت مي باشد زيرا واقعيت امراين است كه بيش ازيكماه است كه مذاكرات با اميل لحود رئيس جمهوري ونبيه بري رئيس پارلمان لبنان ادامه داشت اما به هيچ نتيجه اي مثبتي نرسيد.

وي كه خواست نامش فاش نشود درادامه افزايد: كناره گيري حريري از سمت خود هيچ ارتباطي به رييس جمهوري لبنان ندارد و ظواهر امرنشان ميدهد حريري تمايلي ندارد درآخرين سالهاي نخست وزيريش درمسند قدرت باقي بماند چرا كه وي هم اكنون خود را فردي تاثيرگذاردرچارچوب نخست وزيري نمي بيند درنتيجه ترجيح داده دولت ومنصب نخست وزيري لبنان را رها كند.

درحالي كه فراكسيون نمايندگان درپارلمان لبنان به رياست حريري قصد داشت چهارشنبه گذشته نشستي را براي بررسي اين موضوع برگزاركند، اميل لحود رئيس جمهوري صبح پنجشنبه دربيانيه اي رسمي اعلام كرد فراكسيون مجلس درچارچوب مشورتهاي خود وضعيت كابينه آينده را مشخص خواهد كرد.

ازنظرناظران سياسي، اكنون دربرابررفيق حريري تنها يك گزينه براي كناره گيري ازحكومت وجود دارد آنهم نه فقط خودداري ازدخالت درتشكيل كابينه بلكه تنها فرصتي كه براي وي باقي مانده خارج شدن ازمشاركت درامورسياسي لبنان است و وي تازماني كه دراين مرحله قراردارد بايد حضور سياسي خود را در كشورش مورد ارزيابي قرار دهد.

اگرچه قانون اساسي لبنان رئيس جمهوري اين كشورا مكلف مي كند به راي اكثريت نمايندگان براي مشخص كردن اختيارات نخست وزيري پايبند بماند اما نامي كه احتمال مي رود درراس تشكيل دهند گان كابينه آتي باشد،عمركرامي است كه وي پيوسته از سياست هاي دولت رفيق حريري انتقاد مي كرد.

اختلافات حريري ميلياردر با اميل لحود و نبيه بري بر سر اداره كشوروشيوه تشكيل كابينه است كه به يك چالش تبديل شده تا جايي كه حريري مي خواهد كابينه دولت با 18 وزيربدون حزب تشكيل شود درحالي لحود و بري خواهان تشكيل كابينه 30 نفري ازتمام طيفهاي سياسي در لبنان هستند.

ناظران مسائل سياسي لبنان درپاسخ به اين سوال كه آيا امكان كناره گيري كامل حريري ازصحنه سياسي لبنان وجود دارد يا خير مي گويند: اين احتمال وجود دارد كه وي در انتخابات پارلماني دربهارآينده برگزار مي شود وارد نشود .

آنها گفتند: با توجه به اينكه حريري رياست فراكسيون پارلمان را برعهده دارد و اين فراكسيون درموضعگيري هايش نقش اصلي را در تصميم گيريها ايفا مي كند درنتيجه به زودي آنها نشستي را برگزارخواهند كرد و به طور جداگانه درمورد سه نكته اصلي تصميم گيري مي كنند اول چه كسي نامزدي نخست وزير آتي است دوم نقش آنها دراين ميان چيست و آيا آنها درصورت طرح نامزد پيشنهادي با عضويتش موافقت خواهند كرد سوم موضعشان درمورد انتخابات پارلماني آتي چيست.

اما آنچه كه باعث ايجاد نارضايتي برخي از جريان هاي سياسي درلبنان شده طرح تشكيل كابينه كوچك وهماهنگ بود كه آنها معقتدند بايد از آنچه كه موجب مي شود همه پيش بيني ها غلط ازآب درآيد دوري جست .

به گزارش خبرگزاري مهر لازم به ذكر است حريري پيوسته مورد تهاجم مطبوعات لبنان قرارداشت وبيشتراين حملات در سال 2000 و از زمان انتخابات پارلماني دوره اميل لحود رئيس جمهوري بود كه اين حملات به دليل تشكيل حكومتي وابسته به لحود صورت گرفت اما اين حملات تبليغاتي سرانجام منجربه واكنش متقابل از سوي مردم وسپس پيروزي اطرافيان حريري در بيروت شد.