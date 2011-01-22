شهرستان شمیرانات پرونده زمین خواری جدیدی ندارد

محمد لاریجانی در گفتگو با خبرنگار مهر در شمیرانات اظهار داشت: خوشبختانه در سایه تلاشهای مستمر مسئولان نهادهای مختلف شمیرانات توفیقات بزرگی پیرامون پرونده های زمین خواری در این شهرستان بدست آمده است.

این مسئول با بیان اینکه پرونده زمین خواری جدیدی در شمیرانات وجود ندارد، گفت: در حال حاضر بطور حتم می توان عنوان کرد پرونده جدید زمین خواری در شهرستان شمیرانات وجود ندارد.

وی ادامه داد: علاوه بر این با هماهنگیهای انجام شده بین مسئولان دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی شمیرانات در آینده ای نه چندان دور اراضی متعلق به بیت المال این شهرستان نیز احیا و به مردم باز خواهد گشت.

برپایی نمایشگاه دهه فجر

فرماندار شمیرانات با اشاره به مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی در این شهرستان عنوان کرد: مردم و مسئولان شهرستان شمیرانات همراه با دیگر اقشار میهن اسلامی ایران در مراسم ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی شرکت خواهند داشت.

لاریجانی بیان داشت: علاوه بر آذین بندی ادارات و معابر عمومی سطح مناطق مختلف شمیرانات که البته پس از پایان ایام محرم و صفر به انجام خواهد رسید نمایشگاهی که هنوز عنوانی برای آن در نظر گرفته نشده نیز در این شهرستان برپا خواهد شد.

این مسئول پیرامون نمایشگاه یاد شده خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه تمام دستگاه های خدمات رسان شمیرانات کلیه فعالیتهای یکساله خود در زمینه های مختلف را در معرض دید عموم قرار خواهند داد.

شمیرانات متشکل از دو بخش رودبارقصران، لواسانات و جمعتی بالغ بر 37 هزار و 778 نفر از جمله شهرستانهای استان تهران محسوب می شود که در دامنه‌های البرز جنوبی شمیران، مجاورت پایتخت و در شمال این کلانشهر قرار دارد.