70 سازمان مردم نهاد در کردستان غیرفعالند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله رحمانی آبیدر، شامگاه جمعه و در جریان دیدار استاندار کردستان با جمعی از اعضای سازمانهای مردم نهاد این استان اظهار داشت: از مجموع بیش از 300 سازمان ثبت شده مردم نهاد در کردستان در حال حاضر حدود 70 سازمان غیرفعالند.

وی ادامه داد: با توجه به استقبال مردم استان کردستان برای فعالیت در قالب سازمانهای مردم نهاد و تسریع در روند صدور مجوزهای لازم، خوشبختانه در حال حاضر برنامه هایی در حوزه های مختلف به صورت مردمی و خودجوش توسط این افراد در سطح جامعه مدیریت و برگزار می شود که یکی از برنامه های اصلی استان کردستان حمایت و تشویق افراد در این حوزه هاست.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی استاندار کردستان خاطرنشان کرد: 300 سازمان مردم نهاد ثبت شده در استان کردستان در حوزه های مختلف علوم قرآنی، هیئت های مذهبی و تشکل های دینی، موسسات قرآنی و دینی، سازمان های مردم نهاد فرهنگی و هنری، اجتماعی، بیماری های خاص، محیط زیست و اشتغال فعالیت دارند.

رحمانی آبیدر با اشاره به اینکه مجوز فعالیت برای این سازمان های مردم نهاد از سوی ادارات مختلف دولتی از جمله استانداری کردستان، اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان ملی جوانان و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر می شود، گفت: باید برنامه ریزی جامعی در راستای حمایت بیشتر از این گونه فعالیت ها در دستور کار صورت گیرد.

وی بیان داشت: خوشبختانه و با توجه به نظر مساعد استاندار کردستان، طی ماه گذشته همایش توانمندسازی این سازمان های مردم نهاد برگزار و قرار است که با برگزاری جلسات مستمر اعضای این سازمان ها با استاندار کردستان و مدیران دستگاه های دولتی مرتبط نسبت به رفع مشکلات و نارسایی های مختلف اقدام شود.

در ادامه این جلسه 15 نفر از اعضای سازمان های مردم نهاد استان کردستان، در حوزه های مختلف به بیان مشکلات و نارسایی های موجود در راستای انجام فعالیت های کاری خود پرداختند.