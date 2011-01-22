کرمان آماده برگزاری آئین های اربعین حسینی است

حجت الاسلام مهدی عرب پور، در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان به مناسبت ایام ماه صفر و اربعینی حسینی اظهارداشت: ماه صفر را از آن جهت صفر گفته اند که عرب ها در این ماه که ماه دوم سالشان است در زمین های مستقر می شوند که نام این زمین ها صفر است و عده ای نام ماه صفر را این گونه بیان کرده اند چون ماه صفر بعد از ماه های حرام سال قرار دارد و در این ماه مردها به جنگ می رفتند و خانه ها خالی می ماند از این جهت ماه را ماه صفر گفته اند.

وی تصریح کرد: اربعین یا چهلم عدد مقدسی است که هم در آیات قرآن و هم در روایات به آن اشاره شده است مثلا قرآن مجید در بحث ملاقات و میثاق حضرت موسی(ع) با پروردگار می فرماید: ختم میثاق ربه اربعین لیلة، یعنی میثاق حضرت موسی(ع) با خداوند چهل شب بود.

عرب پور افزود: روایات دیگر در مورد خود سازی در چهل روز و شب آمده است مانند: اگر کسی چهل روز خود را خالص کند منابع حکمت از قلبش به زبانش جاری می شود و یا هر کس چهل حدیث حفظ کند روز قیامت فقیه مبعوث می شود بر این اساس برگزاری هفتم و چهلم اموات و شهدا مورد توجه بوده و خواهد بود.

وی گفت: شیعیان و عاشقان سالار شهیدان(ع) از دوران های بسیار دور اربعین سالار شهیدان را با برگزاری مجالس عزاداری برگزار و یاد و نام سیدالشهدا(ع) را گرامی می داشتند.

عرب پور یادآور شد: اربعین حسینی در ماه صفر قرار گرفته است و از روزهای عزای بسیار مهم برای شیعیان است که اعمال ویژه ای از جمله قرائت زیارت اربعین سفارش شده است.

