به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سوخت یکی از اساسی ترین نیازهای صنعت به شمار می رود و به طور قطع کمبود آن می تواند ضربه های جبران ناپذیری به واحدهای تولیدی وارد کند.

یزد به عنوان استانی صنعتی گرچه توانسته رشدی قابل توجه در بخش صنعت داشته باشد اما برخی از صنایع اکنون از کمبودهایی نظیر سوخت در رنج و نیازمند توجه جدی و رسیدگی سریع مسئولان هستند.

در شهرکهای صنعتی یزد به رغم وعده های مسئولان هنوز گازرسانی صورت نگرفته است و واحدهای تولیدی با مخازن گاز مایع و شارژ آنها تغذیه می شوند.

اما مدتی است که کارخانه های تولید کاشی به ویژه یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادرکنندگان تولید کاشی و سرامیک برای تهیه گاز مایع و شارژ مخازن خود نیز دچار مشکل شده اند و مجبورند تولیدات خود را کاهش دهند.

چندی پیش در بازدید خبرنگاران استان یزد در سفر رسانه ای به شهرستان صدوق، کارخانه تولید کاشی مهدیس به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کاشی استان یزد و کشور، کمبود گاز اصلی‌ ترین مشکل این واحد تولیدی بزرگ اعلام شد.

یکی از اعضای هیئت مدیره این کارخانه در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون تنها 15 درصد از مخازن این واحد تولیدی گاز دارد و در صورتی که ظرف چند ساعت آینده نتوانیم ظرفیت مخازن را تکمیل کنیم، ناچار به توقف خطوط تولید هستیم.

سلیمی افزود: پیگیری های بسیاری برای رساندن سریعتر گاز به کارخانه انجام شده است اما مسئولان اعلام کرده اند که واگنهای گاز از بندرعباس نیامده و درنتیجه امکان حمل گاز به یزد فراهم نیست.

وی خاطرنشان کرد: این روند ماه هاست که به همین شکل ادامه دارد و تقریبا مخازن گاز اکنون خالی است و سوخت باقی مانده باید صرف روشن نگه داشتن کوره ها شود و عملا خطوط تولید یکی پس از دیگری متوقف می شود.

سلیمی ادامه داد: البته درخواست انشعاب داخلی از سوی کارخانه صورت گرفته اما هنوز به نتیجه ای نرسیده است ولی اگر گاز شهری در این واحد برقرار شود، بخش اعظمی از مشکلات ما حل خواهد شد.

وی با بیان اینکه در این واحد تولیدی روزانه 15 تا 17 هزار متر کاشی تولید می شود عنوان کرد: وقتی گازرسانی به موقع انجام نمی گیرد، خطوط تولید متوقف و تولید به شدت کاهش می یابد.

هر روز توقف در خطوط تولید کاشی، حداقل 100 میلیون تومان ضرر و زیان به کارخانجات تولیدی وارد می کند.

سلیمی با اشاره به میزان خسارات برآورد شده برای هر روز بی گازی در این واحد تولیدی بیان داشت: در این واحد روزانه 100 میلیون تومان کاشی تولید می شود و اگر یک روز تولید انجام نشود، 100 میلیون ضرر و زیان به مجموعه وارد خواهد شد.

مدیر کارخانه کاشی مهدیس نیز در این بازدید با اشاره به میزان تولید و صادرات این کارخانه و مشکلات پیش روی این واحد تولیدی اظهار داشت: سالانه بین 20 تا 15 درصد از محصولات این واحد تولیدی صادر می شود و عراق و افغانستان، انگلستان، هلند و فرانسه از مهمترین کشورهای هدف صادرات ما هستند.

محسن عمید متشرع با اشاره به ویژگی های تولیدات این واحد تولیدی بیان داشت: تنوع بسیار زیاد در طرح و نقش که در کارخانه های کاشی منحصر به فرد است، از عوامل موفقیت این واحد تولیدی به شمار می رود و در زمینه تکنولوژی روز و بهره مندی از نیروهای توانمند و متخصص نیز ظرفیت بالایی در این واحد وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات این واحد تولیدی به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان کاشی در استان یزد و حتی سطح کشور اظهار داشت: در حال حاضر عمده ترین مشکل ما گاز است.

مدیر یک واحد تولید کاشی: توان افزایش تولید کاشی تا 30 درصد ظرفیت فعلی وجود دارد

متشرع خاطرنشان کرد: این واحد توان افزایش تولید تا 30 درصد ظرفیت فعلی را داراست اما با قطعی دائمی گاز دچار نوسان در تولید و گاهی توقف آن هستیم.

وی افزود: علاوه بر ناچاری برای توقف خطوط تولید در هنگام کمبود گاز، ضایعات کارخانه نیز بالا می رود و مصرف انرژی در این واحد با توجه به میزان تولید بسیار بالا می رود.

متشرع با تشریح علت این امر گفت: کوره های تولید از حرارت بسیار بالایی برخوردار هستند و در صورتی که ناچار به خاموش کردن آنها شویم، افت دما خسارات چندین میلیون تومانی به کوره ها وارد می کند بر همین اساس ناچاریم هنگامی که گاز مخازن رو به اتمام است، تولید را متوقف و سوخت موجود را صرف روشن نگه داشتن کوره ها کنیم به همین دلیل میزان مصرف سوخت با میزان تولید همخوانی ندارد و سوخت مصرف شده بسیار بالاتر از میزان تولید انجام شده است.

کمبود گاز مشکل عمده صنایع استان یزد است

وی یادآور شد: این رویداد علاوه بر اینکه به هیچ وجه صرفه اقتصادی برای این واحد تولیدی ندارد، این واحد و سایر واحدهای تولیدی مشابه در استان را از دیدگاه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به واحدهای پرمصرف تبدیل کرده است.

متشرع با تاکید بر اینکه گاز در حال حاضر مشکل عمده واحدهای تولید کاشی است، خواستار توجه ویژه مسئولان امر شد.

وی با اشاره به دیگر مشکلات تولید کاشی و سرامیک در استان یزد خاطرنشان کرد: بسیاری بر این باورند که وجود و تعدد کارخانه های کاشی در استان یزد به دلیل تامین خاک از خود استان است در حالیکه خاک اغلب واحدهای تولید کاشی استان یزد از فردوس مشهد، آباده شیراز، قزوین و .... تامین می شود.

خاکهای موجود در ایران برای تولید کاشی مناسب نیستند

متشرع خاطرنشان کرد: خاکهای موجود در ایران عمدتا خاکهای خوبی برای تولید کاشی نیستند و از آنجا که ما به کشورهای خارجی، آن هم کشورهایی که خود زمانی تولید کننده کاشی بوده اند، صادرات داریم، گرفتن کیفیت از خاکهای ایران کار ما را قدری دچار مشکل کرده است.

وی افزود: این کار به واقع کاری تخصصی است و کیفیت خاک باید به طور مرتب کنترل شود.

متشرع ادامه داد: از یک سو امر تولید کاشی و سرامیک کاری مشکل و پیچیده است و از سوی دیگر با محدودیتهای بسیاری مواجه هستیم و برای رفع این مشکلات و محدودیتها و دستیابی به ظرفیتهای واقعی نیازمند توجه ویژه متولیان امر به صنعت کاشی و سرامیک هستیم.

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت کارخانه کاشی مهدیس نیز در زمینه تامین خاک مناسب برای تولید کاشی در یزد اظهار داشت: یزد منطقه ای فلدسپاتی است و فلدسپاتهای مورد نیاز این صنعت را می توان از یزد و به ویژه اردکان تامین کرد.



تنها 40 درصد خاک مورد نیاز کارخانجات تولید کاشی از یزد تامین می شود. یاشار جلیلی:

یاشار جلیلی بیان داشت: اما نیاز این واحد تولیدی در این زمینه تنها 40 درصد است و بقیه خاک مورد نیاز باید از سایر استانها تامین شود.

اما بخشدار مرکزی صدوق نیز در این بازدید حضور داشت و خبرهای خوشی برای صاحبان صنایع در این بخش به همراه داشت.

محمدحسین فلاح با اشاره به تلاش مسئولان استانی برای تامین گاز در روستاهای اطراف صدوق و شهرکهای صنعتی بیان داشت: روستاهای حسن آباد و حسین آباد که با واحدهای تولید کاشی فاصله ای ندارند، جزو 141 روستایی هستند که گازرسانی به آنها در دور اول سفر رئیس جمهور به یزد مصوب شده است.

گاز ظرف شش ماه آینده به بزرگترین کارخانه تولید کاشی می رسد

وی با بیان اینکه تاکنون مشکلاتی برای گازرسانی به این روستاها و شهرکهای صنعتی اطراف آنها وجود داشته است، افزود: بحث گازدار شدن واحدهای تولیدی و صنعتی و روستایی مجموعه،‌ آغاز شده و پیش بینی می شود ظرف شش ماه یا نهایتا یک سال آینده گازرسانی به این مناطق انجام شود و مشکل انرژی در این منطقه حل شود.

فلاح یادآور شد: البته شهرک صنعتی که واحد تولید کاشی یاد شده در آن مستقر است، زیرمجموعه شهرداری است و شهرداری باید زیرساختهای مجموعه را تامین کند اما از آنجا که بسیاری از کارخانه ها به بهره برداری کامل نرسیده و نیمه کاره رها شده اند، شهرداری نیز توجیهی برای گازرسانی به این شهرک ندارد.



شهرداری متولی اصلی گازرسانی به شهرکهای صنعتی است اما نیمه کاره رها شدن بسیاری از واحدهای صنعتی، توجیهی برای گازرسانی ندارد. بخشدار مرکزی صدوق:

در حال حاضر 47 درصد از تولیدات کاشی و سرامیک کشور در استان یزد انجام می شود و اشتغال ایجاد شده توسط واحدهای تولیدکننده کاشی و سرامیک نیز قابل توجه است به نحوی که تنها در یک کارخانه تولید کاشی بیش از 370 نفر در چهار شیفت مشغول کار هستند.

طبیعی است که کمبودهایی نظیر مواد اولیه نامرغوب، عدم تامین انرژی و سوخت مورد نیاز و بسیاری دیگر از مشکلات که صنایع در سراسر کشور و استان یزد با آن روبرو هستند می تواند لطمات جبران ناپذیری به واحدهای صنعتی وارد کند که تبعات آن دامنگیر مجموعه استان خواهد شد.

با کاهش و توقف تولید و افزایش مصرف انرژی نخستین رویداد، تعدیل نیرو و بیکاری قشر بزرگی از مردم خواهد بود.

توقف صادرات نیز از دیگر پیامدهای کمبود و مشکلات واحدهای صنعتی است که این امر نیز بر ارزآوری برای کشور تاثیرگذار خواهد بود.

طبیعی است که توجه بیشتر به زیرساختها و نیازهای اولیه صنایع،‌ علاوه بر رفع مشکل بیکاری، گامهای موثری در توسعه صادرات و در نهایت توسعه پایدار استان خواهد داشت.