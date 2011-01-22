توهین به وزیر راه در شان نماینده مجلس نیست/ صدا و سیما پاسخگو باشد

جواد محمودی در گفتگویی درباره اظهار نظر تند رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص سانحه هوایی و عملکرد وزیر راه اظهار داشت: صحبت های تند آقای جعفر زاده بر علیه وزیر راه که یکروز پس از سانحه هوایی اخیر از صدا و سیمای مرکز استان پخش شد، نسنجیده بود.

وی با انتقاد شدید از سخنان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در یک برنامه تلویزیونی خاطرنشان کرد: این نماینده مجلس در این برنامه تلویزیونی صحبت هایی درمورد عدم اعطای مجوز به ورود چند فروند هواپیما از سوی وزیر راه داشت که بنده فکر می کنم چندان صحت ندارد.

محمودی با تاکید بر اینکه سوال از وزیر حق نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی است تصریح کرد: ولی نماینده ملت نباید با استفاده ابزاری از سئوال و در جهت نیل به اهداف خاص تلاش نیروهای امداد و نجات ومدیریت بحران در این سانحه را زیر سوال ببرد.

این مقام مسئول گفت: متاسفانه این اظهارات زمانی صورت گرفت که نه تنها مردم و مسئولان استان درگیر امداد رسانی در یک شرایط برفی و بحرانی بودند بلکه مدیریت جو روانی حاکم بر مردم و احساسات و عواطف آنها نیز مدنظر قرار داشت.

صدا و سیما باید پاسخگو باشد.

محمودی با انتقاد شدید از عملکرد صدا و سیما در این خصوص گفت: متاسفانه زمانی که مردم نیاز به همدردی داشتند یکی از نمایندگان استان با حضور درصدا و سیما و اظهارات غیر مسئولانه موجب دل آزردگی عواطف مردم می شود.

وی افزود: فرد معترض اگر مثل سایرین در عملیات امداد رسانی حضور پیدا می کرد و از نزدیک با موضوع درگیر می شد، وضعیت را درک می کرد وبجای فرافکنی و پرداختن به موضوعات غیرمرتبط و تحریک عواطف مردم، با آنان ابراز همدردی می کرد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با عذر خواهی از مردم خواستار پاسخگویی شفاف و هرچه سریعتر مسئولان صدا و سیمای استان در این خصوص شد.

وی در ادامه با تقدیر از تلاشهای اطلاع رسانی رسانه ها گفت: در روزهای بحرانی وقوع سانحه هوایی رسالت صدا و سیما اطلاع رسانی به موقع این حادثه بود و جز این رسالت نباید عمل می کرد.

محمودی با تاکید مجدد بر اینکه وزیر راه باید در خصوص بروز این سانحه پاسخگو باشد بیان داشت: این امر باید در مجلس و از سوی نمایندگانی که به وی رای داده اند صورت گیرد نه اینکه نماینده مردم شهرستانهای ماکو، شوط، پلدشت و چالدران با ادبیات اهانت آمیز و لطایف غیرصحیح و نامناسب از رسانه ملی نماینده هیئت دولت را مورد خطاب قرار دهد.

وی با بیان اینکه همه مسئولان در سطح کشور مبنی بر فرسوده بودن ناوگان هوایی اذعان دارند افزود: این امر در روز بروز یک سانحه هوایی و شرایط بحرانی نباید از سوی یک نماینده مجلس و رسانه ملی مطرح شود.

این مقام مسئول با بیان اینکه مردم و مسئولان استان خواستار پاسخ جعفرزاده هستند، گفت: این موضوع در فرصت مقتضی مورد بررسی قرار می گیرد.

قائم مقام ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی با اشاره به تلاش های برخی نمایندگان ارومیه درمجلس در امداد رسانی به حادثه دیدگان به این سانحه هوایی اعلام کرد: حق نمایندگان مردم ارومیه درمجلس بود که درصدا و سیما حضور یافته وضمن گزارش در خصوص روند امداد رسانی از عملکرد نیروهای امدادی صحبت کنند.

محمودی در ادامه با تشریح آخرین اقدامات کارشناسی برای بررسی عوامل موثر در وقوع سانحه هوایی در ارومیه گفت : در زمان وقوع سانحه به رغم بارشهای شدید برف از صبح روز حادثه، شرایط جوی و بارش در بعد از ظهر آن روز در وضعیت عادی بود و براساس گزارشهای هواشناسی میزان دید افقی به میزان 800 متر بوده که این وضعیت در زمان رسیدن هواپیما به محدوده فرودگاه ارومیه بهتر نیز شده بود.

وی با بیان اینکه سامانه ناوبری فرودگاه ارومیه هیچ مشکلی ندارد افزود: بر اساس گزارشهای ثبت شده ساعت 19 و 20 دقیقه روز یکشنبه با نزدیک شدن هواپیما به محدوده فرودگاه ارومیه به رغم اعلام خلبان نسبت به قصد فرود در باند فرودگاه، می بایست این ارتباط در فواصل بعدی نیز اعلام می شد این اقدام ، درفاصله پنج مایلی فرودگاه انجام شده و پس ازآن خلبان از فرود هواپیما منصرف می شود.

قائم مقام ستاد مدیریت بحران آذربایجان غربی با بیان اینکه پس از آن در پی تماسهای مکرر برج مراقبت در خصوص اعلام موقعیت هواپیما، به فاصله پنج مایلی بعدی از فرودگاه خلبان اعلام می کند که قصد بازگشت به تهران را دارد گفت: بر اساس گزارشهای موجود، برج مراقبت کاهش ارتفاع هواپیما را پی در پی به خلبان اعلام می کند ولی متاسفانه هیچ پاسخی را دریافت نکرده و در ادامه سانحه سقوط هواپیما اتفاق می افتد.

اظهار نظر نهایی بر عهده کمیسیون بررسی سوانح هوایی است

محمودی با بیان اینکه مسئولیت اصلی اظهار نظر درخصوص علت این سانحه بر عهده کمیسیون رسیدگی به سوانح هوایی است اظهار داشت: اشتباه محاسباتی و یا گم کردن مسیر و مشکلات فنی از عوامل احتمالی موثر در این حادثه است که البته پس از بررسیهای دقیق اطلاعات فنی موجود در دو جعبه سیاه ( FDR) و ( VCR ) هواپیما علت وقوع این حادثه از سوی مراجع رسمی اعلام خواهد شد.

معاون امورعمرانی استاندار آذربایجان غربی دربخش دیگری از سخنان خود با تشریح روند تشکیل ستاد مدیریت بحران استان پس از وقوع حادثه نیز گفت: ستاد مدیریت بحران از نخستین لحظات پس از وقوع حادثه تشکیل جلسه داد و با مراجعه استاندار به محل وقوع سانحه از لحظات نخستین و کار ستادی در محل شورا، تمامی موارد مرتبط با حادثه شامل انتقال مجروحین و جانباختگان و اقدامات درمانی در مدت دوساعت انجام شد.

محمودی با اشاره به تعداد مسافران این هواپیما گفت: در زمان امداد رسانی از 105 مسافر این هواپیما 27 مجروح و 77 نفر نیز جانباخته به مراکز درمانی در ارومیه منتقل شدند و تنها مفقودی این حادثه نیز پس از 48 ساعت تلاش گروههای امداد و نجات با جدا سازی و جابجائی قطعات هواپیما پیدا شد و آمار جانباختگان این سانحه نیز به 78 نفر افزایش یافت.

وی در ادامه در خصوص آخرین وضعیت مجروحان این حادثه نیز گفت: با اقدام سریع نیروهای امدادی و کادر درمانی در بیمارستانها، وضعیت عمومی مجروحان رو به بهبود است.

مسئول پاسخ دهی به شایعات نیستم

محمودی در ادامه در خصوص بروز برخی شایعات در خصوص تغییر مدیریت فرودگاه ارومیه، سرقت اشیای قیمتی مسافران سانحه هوایی و ... گفت: بنده مسئول پاسخ دهی به شایعات نیستم.

وی از تمامی نیروهای مردمی و اهالی منطقه و نیروهای امداد و نجات، نیروهای نظامی و انتظامی کادر پزشکی و درمانی و رسانه ها و تمامی کسانی که در روند امداد رسانی به این سانحه مشارکت داشتند تقدیر کرد.

در سانحه هوایی که شامگاه روز یکشنبه 19 دی ماه در ارومیه روی داد 78 نفر از هموطنان کشته و 27 نفر مجروح شدند.

