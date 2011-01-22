سرگردانی دایناسورهای کرمانی/ هزاران فسیل بار کامیون شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، داستان دایناسورها و فسیلهای منحصر به فرد کرمان سرانجام با بسته شدن درب موزه دیرینه شناسی کرمان تمام شد.

در این موزه که سال 83 با همکاری محسن تجربه کار دیرینه شناس کرمانی و شهرداری کرمان تاسیس شد چهار هزار فسیل چینش شده بود و 30 هزار فسیل نیز در انبار نگهداری می شد.

پس از گذشته سه سال از کار موزه درنهایت برق موزه در سال 86 قطع شد و به همین دلیل این مرکز تعطیل شد اما سال گذشته همزمان با بازدید یک هیئت فرانسوی به همراه چندین دانشمند دیرینه شناسی اروپایی برق مجددا وصل شد و روز بعد از این بازدید برق بار دیگر قطع شد.

پرونده این موزه نهایتا درحالی بسته شد که هزاران فسیل منحصر بفرد بار کامیون و درب موزه نیز برای همیشه بسته شد.

محسن تجربه کار، مدیر این موزه در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: متاسفانه پس از سالها تعطیلی موزه به دلیل قطع شدن برق و عدم همکاری مسئولان و با وجود تمام نامه نگاریها و پیگیریهایی که در سطوح مختلف صورت گرفت این موزه هم اکنون بسته شده است.

هر کدام از فسیلها دارای ارزش منحصر بفرد هستند / نگران تخریب فسیلها هستم

وی از سرنوشت فسیلها ابراز بی اطلاعی کرد و گفت: هر کدام از این فسیلها دارای ارزش علمی و تاریخی بالایی است و از پنج تا 570 میلیون سال قدمت داشتند.

تخم دایناسور کشف شده در کرمان

تجربه کار ادامه داد: برای جابجایی این فسیلها می بایست تدابیر خاصی در نظر گرفته شود و برخی از آنها باید لای روزنامه پیچیده می شد اما درنهایت با کامیون بار شده است.

وی از خراب شدن احتمالی این فسیلها ابراز نگرانی کرد و گفت: چهار هزار فسیل در این موزه چیدکمان شده بود و 40 هزار فسیل هم در صندوقهایی در انبار نگهداری می شد.

مناطق فسیل خیز کرمان درحال تخریب هستند

تجربه کار افزود: باز شدن این موزه یک کار فرهنگی بود و باید از این اقدام حمایت می شد اما طی سالهای گذشته هیچ حمایتی از این حرکت فرهنگی صورت نگرفت.

وی گفت: بسیاری از مناطق فسیل خیز در کرمان وجود دارد که به دلیل برخی فعالیتهای عمرانی و همچنین فرسایش تخریب آنها ادامه دارد از سوی دیگر بیرون آوردن این فسیلها موجب تخریب این چنینی آنها می شود.

160 هزار فسیل در انبار خانه انبار شده است

وی تصریح کرد: هم اکنون 160 هزار فسیل نیز در انبار خانه ام روی هم انبار شده است و به مرور خراب می شود.

وی درخصوص برخی پیگیریها گفت: هیچ کدام از این مسائل به نتیجه نرسید و درنهایت هم وضعیت اینگونه شد.

فسیلهای انبار خانه اجاره ای

تجربه کار اضافه کرد: درحال حاضر موزه دشت خاک درحال فعالیت است که به دلیل قرار گرفتن در روستا و فاصله با کرمان کمتر مورد استقبال قرار می گیرد اما برخی فسیلهای این موزه منحصر به فرد است بطوریکه در این موزه یک استخوان گردن یک دایناسور غول پیکر نگهداری می شود.

وی گفت: مردم دشت خاک خودشان از وجود این مرکز استقبال می کنند و به همین دلیل فعالیت این مرکز ادامه دارد.

برخی جای پای دایناسور را به خود دایناسور ترجیح می دهند

وی گفت: این فسیلها ثروت ملی استان کرمان است که باید حفظ شود اما در حال خراب شدن هستند و با این حال برخی افراد درحالی از تخریب جای پای دایناسور در روستای ده علیرضا ابراز نگرانی می کنند که خود فسیلها در حال از بین رفتن هستند.

وی با اشاره به کشف تخم جانوران هم عصر با دایناسورها در کرمان افزود: در کشورهای دیگر میلیون ها دلار خرج پیدا کردن دی ان ای و شبیه سازی این حیوانات می شود اما ما در کرمان تخم این حیوانات را در اختیار داریم.

موزه دیرینه شناسی ایمنی لازم را نداشت

شهردار کرمان نیز در خصوص تخلیه موزه دیرینه شناسی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: این موزه سالهاست که تعطیل شده است و به دلیل قرار گرفتن موزه در زیر زمین آب از دیوارها و سقف آن نفوذ می کرد که نشان از عدم استحکام آن بود.

ابوالقاسم سیف الهی افزود: ساختمان این موزه غیر مقاوم بود و برای بازدید کنندگان نیز خطر آفرین می شد.

وی ادامه داد: چندین بار برای تخلیه موزه اخطار دادیم و درنهایت نیز مجبور به تخلیه موزه شدیم.

شهردار کرمان با تائید جابجایی فسیلها گفت: مدیر موزه می تواند برای تحویل این فسیلها به شهرداری مراجعه کند و از طریق قانونی آنها را دریافت کند.

سیف الهی خاطرنشان کرد: فسیلهای سالم هستند و هیچ مشکلی برای آنها روی نداده است.

وی افزود: در ضمن این پارک محل تجمع معتادان شده بود و از پنجره های بیروی موزه اقدام به ریخت آشغال می کردند و درنهایت مجبور به تخلیه موزه شدیم.

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گزارش: امیررضا محمودی