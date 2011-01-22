شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار خبری در رسانه‌ها مبنی بر بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل که باعث به وجود آمدن ابهام وپیگیری هایی از سوی سربازان در این رابطه شد، سرهنگ حجت اله واعظی‌نژاد معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا، شرایط کامل بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل را تشریح کرد.

وی گفت: برابر مقررات موجود، سربازان متاهل که حداکثر با یکسال غیبت به خدمت اعزام شده‌اند از دوماه بخشودگی اضافه خدمت بهره‌مند خواهند شد.

واعظی نژاد افزود: سربازان متاهل دارای فرزند که همسر آنان فوت نموده یا طلاق گرفته باشد نیز در صورتی که غیبت آنها حداکثر تا یکسال باشد، از دوماه بخشودگی اضافه خدمت برخوردار خواهند شد.

معاون قوانین و مقررات سازمان وظیفه عمومی ناجا با اشاره به شرایط عمومی بخشودگی اضافه خدمت سربازان تصریح کرد: بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل همانند دیگر سربازان واجد شرایط (شرایط 17گانه) صرفاً در شش ماهه آخر خدمت سربازی صورت خواهد گرفت.

وی گفت: حسن اخلاق و رفتار سربازان در حین خدمت، عدم غیبت منجر به فرار در طول خدمت و رضایت یگان خدمتی از عملکرد، از دیگر شرایط عمومی در بهره مندی سربازان واجد شرایط (از جمله سربازان متاهل) از بخشودگی اضافه خدمت به شمار می رود.

سرهنگ واعظی نژاد افزود: سربازان متاهلی که واجد شرایط اعلام شده هستند، در زمان مقرر یعنی شش ماهه آخر خدمت سربازی برای پیگیری بخشودگی اضافه خدمت خود، با به‌همراه داشتن مدارک مورد نیاز و گواهی رضایت یگان خدمتی به مراکز وظیفه عمومی مربوطه در استانها و شهرستانها(حوزه اعزام کننده) مراجعه نمایند.

وی گفت: بخشودگی اضافه خدمت سربازان متاهل چیز جدیدی نیست بلکه یکی از بندهای 17گانه شرایط بخشودگی اضافه خدمت سربازان است که از ابتدای سالجاری به مورد اجرا گذاشته شده است.