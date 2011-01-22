عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- دولت فرانسه تاکید کرد با وجود تهدیدهای اسامه بن لادن سرکرده شبکه القاعده علیه نظامیان این کشور به حضور نظامی خود در افغانستان ادامه خواهد داد.

- ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقیخواه لبنان تاکید کرد : دادگاه بین المللی ترور رفیق الحریری به یک دادگاه سیاسی تبدیل شده و وحدت ملی لبنان را تهدید می کند.

- میشل الیو ماری وزیر امور خارجه فرانسه در دیدار با مقامات رژیم صهیونیستی خواستار ازسرگیری مذاکرات سازش میان این رژیم و تشکیلات خودگردان فلسطین شد.

- وزیر امور خارجه فرانسه در ورود به نوارغزه با خشم و انزجار مردم محاصره شده این منطقه روبرو شد.

- دور جدید مذاکرات صلح میان حکومت مغرب و جبهه پولیساریو درباره سرنوشت صحرای غربی در آمریکا برگزار می شود.

- سازمان ملل متحد و کشورهای غربی از تصمیم حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای به تاخیر انداختن افتتاح پارلمان این کشور انتقاد کردند.

- بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد از شهرک سازی رژیم صهیونیستی به عنوان مانعی در برابر روند سازش یاد کرد و خواستار توقف آن شد.

- تظاهرات گسترده مردم آلبانی در تیرانا علیه سیاستهای دولت این کشور، سه کشته به جا گذاشت.

- بر اساس آخرین خبرها، 99 درصد شرکت کنندگان در همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان به جدایی و استقلال این منطقه رای داده اند.

- آویگدو لیبرمن وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی دوشنبه این هفته به لندن می رود.

- هزاران نفر از مردم اردن در اعتراض به سیاستهای اقتصادی دولت و گرانی روزافزون کالاهای اساسی تظاهرات کردند.

- تظاهرات مردم تونس در اعتراض به ادامه حضور بقایای رژیم بن علی در مناصب دولتی ادامه دارد و مردم بر ضرورت انحلال دولت موقت و حزب بن علی تاکید می کنند.

- دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه در دیدار با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان موافقت خود را با سفر به کابل اعلام کرد.

