چهارمین دوره آزمون تمهیدی روحانیون عمره برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز آموزش‌های فرهنگی کاربردی، روز جمعه در حاشیه برگزاری این آزمون گفت: با توجه به تفاهم نامه‌ای که بین دفتر تبلیغات و بعثه مقام معظم رهبری تنظیم شده، برنامه‌ریزی و برگزاری دوره تمهیدی روحانیون حج و زیارت برعهده معاونت امور روحانیون قرار گرفته که در مرکز آموزش‌های فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی اجرا می‌شود.



حجت الاسلام دکتر علی اصغر ثنائی افزود: دوره آموزشی 60 جلسه‌ای برای آشنایی روحانیون با منابع آزمون اصلی و همچنین آشنایی بیشتر با فقه حج و مناسک، اماکن مکه و مدینه، عقاید و تاریخ اسلام به صورت فشرده برگزار شد که آزمون آن با حضور 257 نفر از شرکت کنندگان برگزار گردید.



وی ادامه داد: این آزمون با 160 سوال چهارگزینه‌ای در 150 دقیقه طراحی و تمام استانداردهای آزمون‌های رسمی کشور در آن لحاظ شده است، که بعد از بررسی نمرات شرکت کنندگان، مصاحبه و ارائه نوار منبر و گذراندن دوره 33 واحدی آموزشی، افراد حائز رتبه قبولی گزینش و به حج اعزام می‌شوند.



دکتر ثنائی، با اشاره به نقش روحانیون در سفرهای زیارتی، اظهار داشت: آگاهی زائرین نسبت به اماکن مقدس و تاریخ اسلام و عقاید شیعی و نیز پاسخ گویی به شبهات اهمیت فراوانی دارد، بنابراین روحانیون باید با آشنایی کامل اعزام شوند تا وظیفه معنوی خود را انجام دهند.



حجت الاسلام ثنائی دارا بودن سطح دو حوزه و سوابق خوب تبلیغی را از جمله شرایط اصلی ورود به این آزمون ذکر کرد و خاطر نشان ساخت: چهارمین دوره آزمون تمهیدی روحانیون عمره اول بهمن ماه سال جاری در مرکز آموزشهای علمی کاربردی دفتر تبلیغات برگزار گردید.



وی یادآورشد: نتیجه این آزمون دو هفته بعد، از طریق سایت مرکز آموزشهای فرهنگی کاربردی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و معاونت امور روحانیون بعثه رهبری سایت حج اعلام خواهد شد.