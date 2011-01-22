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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

اسفندیاری در گفتگو با مهر:

برای معتادان گواهی در حال ترک اعتیاد صادر می شود

برای معتادان گواهی در حال ترک اعتیاد صادر می شود

رئیس سازمان بهزیستی با بیان اینکه به زودی گواهی ترک اعتیاد و یا در حال ترک اعتیاد معتادان در مراکز ترک اعتیاد کشور صادر می شود گفت: این گواهی تا زمان ترک کامل معتاد در اختیار معتادان است تا به موجب قانون دستگیر نشوند.

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر گفت: معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد اقدام به ترک اعتیاد کنند و در صورت داشتن گواهی تحت درمان و کاهش آسیب از تعقیب کیفری معاف می شود.

وی افزود: بر اساس این قانون معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد نکنند مجرم هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: تمامی مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور موظف به صدور گواهی تحت درمان و کاهش آسیب معتادان هستند.

اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که هنوز تعداد زیادی از کمپهای ترک اعتیاد گواهی درحال ترک صادر نمی کنند گفت: بهزیستی سه ماه وقت دارد تا این آیین نامه را ابلاغ کند که به زودی با ابلاغ این آیین نامه صدور گواهی اجباری می شود.

کد مطلب 1237159

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