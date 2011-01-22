برای معتادان گواهی در حال ترک اعتیاد صادر می شود

احمد اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به قانون اصلاحیه مبارزه با مواد مخدر گفت: معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتی، غیر دولتی، خصوصی یا سازمانهای مردم نهاد اقدام به ترک اعتیاد کنند و در صورت داشتن گواهی تحت درمان و کاهش آسیب از تعقیب کیفری معاف می شود.

وی افزود: بر اساس این قانون معتادانی که اقدام به ترک اعتیاد نکنند مجرم هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: تمامی مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت سازمان بهزیستی کشور موظف به صدور گواهی تحت درمان و کاهش آسیب معتادان هستند.

اسفندیاری در پاسخ به این پرسش که هنوز تعداد زیادی از کمپهای ترک اعتیاد گواهی درحال ترک صادر نمی کنند گفت: بهزیستی سه ماه وقت دارد تا این آیین نامه را ابلاغ کند که به زودی با ابلاغ این آیین نامه صدور گواهی اجباری می شود.