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۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۶:۰۲

نمايش هاي جديد در تئاتر شهر

"بي شير وشكر" به كارگرداني حميد امجد، رعنا ، به كارگرداني سپيده نظري پور، داستانهاي كارور به كارگرداني مشترك آرش دادگر و حميد رضا نعيمي و سه خانه كوچك نمايشهاي جديدي هستند كه تئاتر شهر ميزباني آنها را به عهده گرفته است.

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، تئاتر شهر پس از يك هفته پر فروش با نمايشهاي راز سرزمين من ،شكلك ، يك شب كوچك و زمستان ، با پايان اجراهاي شكلك، يك شب كوچك و زمستان و نجواهاي نانوشته ، هفته دوم ماه مبارك رمضان را با نمايشهاي جديد  آغاز كرد .
نمايش " بي شير و شكر"  به نويسندگي  حميد امجد  و كارگرداني مشترك حميد امجد و مهرداد ضيايي  با طراحي صحنه و لباس امير اثباتي درباره 9 قطعه نمايشي است كه  اتفاقات آن در يك كافي شاپ امروزي تهران كه مستخدم آن يك افغاني به نام مبارك است، مي گذرد.
مهرداد ضيايي ، افشين هاشمي ، مهدي پاكدل، فرهنگ ملك، شهرزادجواهري، علي محسني، محمدرضا حسين زاده، سحر دولتشاهي ، آزاده صمدي ،محمد بنان، شبنم مقدمي ، كامران تفتي و رومينا ميامو تو  بازيگران اين نمايش هستند.
نمايشهاي كارور نيز كه از نمايشهاي خارج از جشنواره مي باشد كاري از گروه تئاتر شايا است و در آن بهناز نازي، سعيد داخ، كامبيز اميني ، مهران امام بخش ، يعقوب صباحي و حميدر ضا  نعيمي د راين نمايشها بازي دارند. اين نمايشها سه داستان از داستانهاي ريموند كارور به نام هاي " خانه چف ، وقتي از عشق حرف مي زنيم از چي حرف مي زنيم؟ ، اين همه آب واين قدر نزديك به خانه " است.نمايش داستانهاي كارور هر روز به جز شنبه ها در ساعت 45/18 اجرا مي شود. 
همچنين  تالار سايه  ميزبان دو نمايش از يك زوج  هنري  شده است   نمايش " سه خانه كوچك " به كارگرداني  مهرداد راياني مخصوص در ساعت 18 به مدت 60 دقيقه  و نمايش" رعنا "به كارگرداني سپيده نظري پور در ساعت 45/19 به مدت 70 دقيقه .  
نمايش زمستان، راز سرزمين من، گودو مي آيد، اهالي ماه و كمدي ارتباطات نمايشهاي قبلي مجموعه تئاترشهر به اجراي خود در اين مجموعه ادامه مي دهند.

کد مطلب 123716

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