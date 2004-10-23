نمايش هاي جديد در تئاتر شهر

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، تئاتر شهر پس از يك هفته پر فروش با نمايشهاي راز سرزمين من ،شكلك ، يك شب كوچك و زمستان ، با پايان اجراهاي شكلك، يك شب كوچك و زمستان و نجواهاي نانوشته ، هفته دوم ماه مبارك رمضان را با نمايشهاي جديد آغاز كرد .

نمايش " بي شير و شكر" به نويسندگي حميد امجد و كارگرداني مشترك حميد امجد و مهرداد ضيايي با طراحي صحنه و لباس امير اثباتي درباره 9 قطعه نمايشي است كه اتفاقات آن در يك كافي شاپ امروزي تهران كه مستخدم آن يك افغاني به نام مبارك است، مي گذرد.

مهرداد ضيايي ، افشين هاشمي ، مهدي پاكدل، فرهنگ ملك، شهرزادجواهري، علي محسني، محمدرضا حسين زاده، سحر دولتشاهي ، آزاده صمدي ،محمد بنان، شبنم مقدمي ، كامران تفتي و رومينا ميامو تو بازيگران اين نمايش هستند.

نمايشهاي كارور نيز كه از نمايشهاي خارج از جشنواره مي باشد كاري از گروه تئاتر شايا است و در آن بهناز نازي، سعيد داخ، كامبيز اميني ، مهران امام بخش ، يعقوب صباحي و حميدر ضا نعيمي د راين نمايشها بازي دارند. اين نمايشها سه داستان از داستانهاي ريموند كارور به نام هاي " خانه چف ، وقتي از عشق حرف مي زنيم از چي حرف مي زنيم؟ ، اين همه آب واين قدر نزديك به خانه " است.نمايش داستانهاي كارور هر روز به جز شنبه ها در ساعت 45/18 اجرا مي شود.

همچنين تالار سايه ميزبان دو نمايش از يك زوج هنري شده است نمايش " سه خانه كوچك " به كارگرداني مهرداد راياني مخصوص در ساعت 18 به مدت 60 دقيقه و نمايش" رعنا "به كارگرداني سپيده نظري پور در ساعت 45/19 به مدت 70 دقيقه .

نمايش زمستان، راز سرزمين من، گودو مي آيد، اهالي ماه و كمدي ارتباطات نمايشهاي قبلي مجموعه تئاترشهر به اجراي خود در اين مجموعه ادامه مي دهند.