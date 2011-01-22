حمایت غرب از اسرائیل برای بی ثباتی خاورمیانه/ اعراب به واشنگتن دل خوش نکنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه تشرین سوریه امروز شنبه در مقاله ای با عنوان " باید ابزار برخورد را تغییر دهیم" می نویسد: بعد از آنکه مذاکرات و سخن گفتن از مذاکرات تنها راه برای حل بحران خاورمیانه عنوان شد همچنان از سوی جامعه بین الملل، ما اعراب به صبر دعوت می شویم و با شمار زیادی از کلمات و اصطلاحات مختلف دیپلماتیک روبرو می شویم که حاکی از آن است که جامعه بین الملل عزم خود را جزم کرده تا درباره مسائل جهان عرب به شکل عام و موضوع فلسطین به شکل خاص بازی سیاسی خود را ادامه دهد.

درادامه این مقاله که به قلم " عمر جفتلی" نوشته شده است می خوانیم : این درحالی است که حقایق و تجربه هایی که کسب کردیم و به ناچار باید آنها را بازخوانی کنیم همه و همه به ما می فهماند که کشورهای غرب به شکل عام و آمریکا به طور خاص به ویژه بعد از دهه شصت تنها در برابر هر اقدامی که منجر به بازخواست اسرائیل و الزام این رژیم به عقب نشینی از سرزمین های اشغالی عربی و باز پس گیری حقوق سلب شده ملت فلسطین می شد با فریب کار و دوگانگی معیار برخورد کردند.

این روزنامه عرب زبان ادامه می دهد از زمان گزارش "کینگ –کرین" در سال 1919 که با رژیم غاصب صهیونیستی در سرزمین فلسطین مخالفت کرد تا گزارش گلدستون که اخیرا ارائه شد و صدها گزارش های سازمانهای حقوق بشر و دهها قطعنامه صادره از سازمان ملل متحد ، جهان غرب و یا نمایندگان سازمان ملل متحد حتی یک روز هم براساس اصل وجدان بشری و قانون و عرف بین الملل عمل نکردند، بلکه همه برای ذوب تدریجی مسئله فلسطین در گذر زمان و حمایت بی نهایت از اسرائیل تا حدی که به یک پایگاه پیشرفته برای غرب و ابزار اسعتماری که بتوان آن را در همه جهات در منطقه حرکت داد تا اوضاع خاورمیانه بی ثبات باقی بماند تلاش می کنند.

و همچنان هم فلسطینی ها حق ندارند تا در سازمان ملل متحد علیه اسرائیل دادخواهی کنند چرا که آمریکا چنین اقداماتی را همانطوری که هیلاری کلینتون روزگذشته اعلام کرد رد می کند.

اما نکته بسیار تعجب برانگیز این است که همچنان برخی از سران عرب به نقش سازنده آمریکا تکیه می کنند و دلخوش کرده اند و خطری را که آنان را در برگرفته است احساس نمی کنند.

تشرین درپایان این سوال را مطرح می کند که تا کی ما برای رسیدگی به مسائلمان فریاد بزنیم و بدنبال وحدت حقیقی عربی باشیم و این درحالی است که سازمان ملل متحد برای ما ممنوع است و حتی قطعنامه های سابقش هم قابل اجرا نیست؟