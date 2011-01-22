منظور آیت الله جنتی یک فرد خاص بود نه کلیت اصلاح طلبان

به گزارش خبرنگار مهر‍، عباسعلی کدخدایی درنشست خبری امروز با خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در خصوص اظهارات آیت الله جنتی درباره حضور یک جریان سیاسی در انتخابات گفت: مطلب به درستی منعکس نشده بود و پس از مطالعه آن مطلب من هم نسبت به این سخن تعجب کردم ولی سخنان ایشان خطاب به گروه های سیاسی نبود. بلکه پاسخ ایشان خطاب به یکی از افرادی بود که مطالبی را برای حضور در انتخابات مطرح کرده بودند.

وی افزود: مشخص است که شورای نگهبان برای کسانی که در وقایع سال گذشته به آنگونه نقش داشتند فرش قرمز پهن نمی کنند ولی اختلاف نظرهای سیاسی برای کشور بد نیست و شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت افراد تنها رفتار آنها را ملاک قرار می دهد و معیارهای شورای نگهبان نیز قانون است.

کدخدایی در پاسخ به سئوال دیگری درباره مغایرت مصوبه مجلس برای تشکیل وزارت ورزش و جوانان با برنامه های توسعه کشور گفت: آنچه در شورا مورد بررسی قرار می گیرد موازین شرع و قانون است و از آنجا که این مصوبه مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد از نظر شورای نگهبان اشکالی ندارد بالاخص اینکه این مصوبه بنا بر آیین نامه داخلی مجلس بیش از دو سوم آرا را به خود اختصاص داده بود.

وی در خصوص معرفی وزیر برای این وزارتخانه نیز گفت: این موضوع مربوط به رابطه دولت و مجلس است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری درباره اعمال نظارت از سوی شورای نگهبان بر تعدد سئوال های نمایندگان مجلس از وزرا نیز گفت: در این رابطه عاملی برای اعمال نظارت از سوی شورای نگهبان وجود ندارد و اگر درقالب تفسیر سئوالی دراین رابطه مطابقتش با قانون اساسی مطرح باشد ما پاسخ خواهیم داد.

کدخدایی در رابطه با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام و قابلیت اجرایی آن گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اساس قانون اساسی و جهت اعلام نظر درباره موارد اختلافی میان شورای نگهبان و مجلس ایجاد شده است و مصوبات این مجمع لازم الاجراست.

