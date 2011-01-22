به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت 70 سالگی آیدین آغداشلو نقاش و منتقد هنری، محمد احصایی نقاش و عباس کیارستمی کارگردان و عکاس عصر روز گذشته، اول بهمن در تالار بهتون خانه هنرمندان برگزار شد.

نه تنها هنرمندانی همچون همایون ارشادی، حبیب رضایی، جعفر پناهی، لیلی گلستان، محمد بهشتی، عباس مشهدی‌زاده، بهرام عظیمی، سیف الله صمدیان، ساعد مشکی، فرزاد ادیبی و مژگان والی‌پور آمده بودند بلکه جمعیت به حدی بود که تمام راهروهای خانه هنرمندان از ساعتی پیش از آغاز برنامه مملو از جمعیت بود و بسیاری از آنها، برنامه را از طریق مانیتورهای نصب شده در سالن‌ها، تماشا ‌کردند.

امر الله فرهادی، گرافیست و مدیر موسسه ویژه در ابتدای این مراسم ابراز داشت: چند ماه قبل در مدرسه ویژه، در خصوص برگزاری شب‌های ویژه‌ای برای بزرگداشت بزرگان گفتگو می‌کردیم. وقتی به دنبال اسامی بودیم متوجه شدیم، این سه تن دوستانی هستند که یک عمر دوستی دیرینه داشتند و برای همین تصمیم گرفتیم اولین بزرگداشت را به آنها اختصاص دهیم.

وی با بیان اینکه جعفر جوزانی به عنوان مدیر خانه هنرمندان این مکان را برای برگزاری مراسم بزرگداشت در اختیار برگزارگنندگان قرار داده است، افزود: با توجه به اینکه آعداشلو، احصایی و کیارستمی از ابتدای تاسیس مدرسه کوچک ما (موسسه ویژه) در آن تدریس کردند و به همین دلیل ابراهیم حقیقی پذیرفت که عهده‌دار هماهنگی‌های برنامه شود.

پس از آن ابراهیم حقیقی، رئیس انجمن طراحان گرافیک و رئیس این جلسه گفت: چون وظیفه ما بود که برنامه‌ای برای تقدیر از معلمان خود برگزار کنیم، به فکر برپایی بزرگداشت‌ها افتادیم مخصوصا برای کسانی که الان در سن 70 سالگی قرار دارند و توانستند تاثیر زیادی بر هنر ایران داشته باشند.

وی درباره اهداف مراسم عنوان کرد: این برنامه در حقیقت در ستایش 70 سالگی و بزرگداشت فرهیختگان ایران و جهان است تا به این وسیله اعلام کنیم قدرشناس هستیم. ما می‌خواستیم بگوییم هنر و هنرمند را ستایش می‌کنیم. قطعا مردم ایران هستند که قدر هنرمندان خود را می‌دانند.

حقیقی گفت: بشر با سه اختراع جهان‌ را متحول کرد. قطب‌نما که به وسیله آن جهان‌گشایی کرد. باروت که جهان‌گشایی‌های خود را تکمیل و با اختراع کاغذ و در ادامه پیدایش عکس، هنر دیجیتال و... این قبیله کاغدیان و هنری‌ها بودند که جهان‌گشایی کردند.

وی با شاره به اینکه جهان‌گشایی از طریق هنر بسیار موثرتر از جهان‌گشایی به وسیله غارت است، در مورد آغداشلو، احصایی و کیارستمی گفت: این هنرمندان، فروشندگان پاک‌نیت رویاهایشان هستند که بازیگوشی‌های کودکانه خود را ادامه می‌دهند و چقدر خوشحالیم که ما را هم در آن سهیم می‌کنند.

حقیقی همچنین در مورد ویژگی‌های مشترک این سه هنرمند توضیح داد: در این مدت دنبال خصوصیات مشترک آنها بودم. به این نتیجه رسیدم که آغداشلو، احصایی و کیارستمی ریشه‌های کهن فرهنگی و بومی خود را می‌شناسند و دانسته‌هایشان بسیار مستحکم است. در حقیقت آنها از اقیانوس عظیم فرهنگ کهن ما، جرعه‌هایی نوشیده‌اند که آشکارا می‌بینیم و به همین دلیل می‌توانند به جهان‌گشایی دست یابند.

این گرافیست ویژگی دوم را خودساختگی قلمداد کرد: این سه فرد متکی به مال و منال پدر و خانواده‌هایشان نبودند. هر سه در زیر سن 20 سالگی شروع به کار کردند و در 16 سالگی به کار حرفه‌ای گرافیک دست یازیدند تا توانستند به این مرحله برسند. آنها در توفان‌های مملکت همچنان استقامت کردند و در آغاز 70 سالگی همچنان پابرجا هستند.

وی دیگر خصوصیت مشترک آنها را تربیت شاگردان هنری برشمرد: آنها شاگردان زیادی تربیت کردند. حتی مقلدین بسیار زیادی دارند. امروزه بسیاری به دنبال آن که راه انها را طی کنند. به قول آغداشلو که در مورد احصایی گفته بود او آمیزشی از ایمان و اراده است، همه این هنرمندان دارای این ویژگی هستند و 50 سال کار پرافتخار کردند.

در بخش دیگری از برنامه صادق خرازی، مجموعه‌دار هنری از ابراهیم حقیقی و امرالله فرهادی خواست تا سخنانی در مورد این سه هنرمند بیان کند. وی ابراز کرد: امروز بسیار مبارک است چون پاسداشت فرهنگ، اندیشه و تجلیل از فکر و هنر است.

خرازی عنوان کرد: اینها نوابغی هستند که در مقیاس جهانی معرفی شده‌اند و نماد واقعی تاریخ و فرهنگ ایران به شمار می‌‌روند. چون فضای فرهنگی ایران امروز تناسبی با داشته‌های این سرزمین ندارد، وظیفه خطیر همه فرهنگ دوستان است که کاوش هایی از سرآگاهی و معرفت داشته باشند.

این مجموعه‌دار با بیان اینکه آغداشلو، احصایی و کیارستمی خلاصه تاریخ یک ملت هستند، در توصیف شخصیت آنها گفت: این هنرمندان در ایران ماندند و در مقیاس جهانی معرفی شدند. هنوز بالنده هستند و زایندگی فصل مشترک این سه تن است.

در ادامه پلاک یادبودی از سوی موسسه ویژه، هدیه‌هایی از طرف بنیاد ممیز و لوح یادبودی از سوی مجله فیلم به آغداشلو، احصایی و کیارستمی اهدا شد.

در پایان مراسم نیز تابلوی عکس عباس کیارستمی با عنوان "غنچه‌های رز"، تابلوی نقاشی‌خط محمد احصایی با نام "فیروزه" و تابلوهای نقاشی آیدین آغداشلو با عنوان "معما" و "سال‌های آتش و برف" که برای اولین‌بار رونمایی می‌شد، در تالار ممیز خانه هنرمندان به نمایش گذاشته شد.