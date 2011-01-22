تولید بنزین در صنایع پتروشیمی متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت نزدیک به 6 ماه از آغاز طرح تولید بنزین در 6 مجتمع پتروشیمی، این پروژه به دلیل کاهش مصرف این فرآورده نفتی در سطح کشور به طور کامل متوقف شده است.

از مرداد ماه سالجاری به دنبال افزایش تحریمهای بین المللی تولید بنزین در 6 مجتمع پتروشیمیایی شازند اراک، جم، برزویه (نوری)، امیر کبیر، واحد آروماتیک بندر امام و بوعل یسینا با ظرفیت تولید روزانه 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین و 9 میلیون لیتر گازوئیل آغاز شده بود.

در این مدت با تولید بنزین در صنایع پتروشیمی واردات این فرآورده استراتژیک نفتی به حداقل کاهش یافته است.

آمارهای ارائه شده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی نشان می دهد تاکنون بیش از یک میلیارد و 200 میلیون لیتر بنزین با عدد اکتان 100 در صنایع پتروشیمی تولید و به بازارهای مصرف داخلی عرضه شده است.

با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و کاهش مصرف این محصول نفتی در سطح کشور به تدریج واحدهای پتروشیمی از چرخه تولید بنزین خارج و تولید محصولات پتروشیمیایی در این واحدها از سر گرفته شد.



سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت هم هفته گذشته با اشاره به کاهش روزانه حدود 14 میلیون لیتری مصرف بنزین کشور در جمع خبرنگاران، گفته بود: دیگری نیازی به تولید بنزین در صنایع پتروشیمی نبوده و از این رو تولید این فرآورده نفتی در صنایع پتروشیمی متوقف خواهد شد.



در همین حال عبدالحسین بیات مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم پیشتر با اشاره به احتمال توقف تولید بنزین در صنایع پتروشیمی از سال آینده، اظهار کرده بود: امکان تولید روزانه 17 تا 20 میلیون لیتر بنزین در واحدهای پتروشیمی وجود دارد.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه 13 تا 15 میلیون لیتر بنزین در صنایع پتروشیمی تولید می شود، بیان کرده بود: در حال حاضر آمادگی تولید روزانه 17 تا 20 میلیون لیتر بنزین در واحدهای پتروشیمیایی وجود دارد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی در 2 واحد پتروشیمی امکان تولید بنزین وجود دارد، اعلام کرده بود: در این صورت امکان افزایش ظرفیت تولید بنزین در صنایع پتروشیمی تا سقف 24 میلیون لیتر در روز وجود دارد.