محمد علی طرفه در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه 190 متر دیگر تا اتمام تونل سوم کوهرنگ باقیمانده افزود: کل طول این تونل 24 کیلومتر است.

وی با بیان اینکه قسمت باقیمانده این تونل در قسمت گسل قرار گرفته و به همین سبب با مشکلات حفاری روبرو شده، تاکید کرد: این قسمت با ریزشهایی زیادی مواجه بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان افزود: ریزشهای متعدد و سخت شرایط دشواری برای حفاری تونل سوم کوهرنگ برای کارگران در حال فعالیت آن قسمت ایجاد کرده است.

وی به تلاش شبانه‌روزی برای پایان دادن به کار این تونل اشاره و گفت: بر اساس برنامه قرار بود بهار سال 1390 این تونل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

طرفه ادامه داد: در صورت افتتاح از فاز نخست تونل سوم کوهرنگ امکان انتقال 100 میلیون متر مکعب آب میسر خواهد شد.

وی خشکسالیهای اخیر اصفهان را متوجه کشاورزان، بخش صنعت و مردم اصفهان دانست و بیان کرد: انتظار داریم با راه‌اندازی این تونل بخشی از آب مورد نیاز مردم برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: مقداری از حجم پشت سد زاینده‌رود رسوبات و حجم مرده سد است که این میزان حجم نیازهای شرب پایین‌دست سد را برآورده می‌‌کند.

طرفه اضافه کرد: با افتتاح این تونل بخش کشاورزی می‌توانند در پایین دست رودخانه مقداری آب دریافت کنند و اقدام به کشت کنند.