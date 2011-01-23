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۳ بهمن ۱۳۸۹، ۹:۲۴

طرفه:

ریزش‌های متعدد حفاری افتتاح تونل سوم کوهرنگ را به تاخیر انداخت

ریزش‌های متعدد حفاری افتتاح تونل سوم کوهرنگ را به تاخیر انداخت

اصفهان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان گفت: مشکلات حفاری و ریزشهای متعدد افتتاح تونل سوم کوهرنگ را به تاخیر انداخت.

محمد علی طرفه در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با اشاره به اینکه 190 متر دیگر تا اتمام تونل سوم کوهرنگ باقیمانده افزود: کل طول این تونل 24 کیلومتر است.

وی با بیان اینکه قسمت باقیمانده این تونل در قسمت گسل قرار گرفته و به همین سبب با مشکلات حفاری روبرو شده، تاکید کرد: این قسمت با ریزشهایی زیادی مواجه بوده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان افزود: ریزشهای متعدد و سخت شرایط دشواری برای حفاری تونل سوم کوهرنگ برای کارگران در حال فعالیت آن قسمت ایجاد کرده است.

وی به تلاش شبانه‌روزی برای پایان دادن به کار این تونل اشاره و گفت: بر اساس برنامه قرار بود بهار سال 1390 این تونل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

طرفه ادامه داد: در صورت افتتاح از فاز نخست تونل سوم کوهرنگ امکان انتقال 100 میلیون متر مکعب آب میسر خواهد شد.

وی خشکسالیهای اخیر اصفهان را متوجه کشاورزان، بخش صنعت و مردم اصفهان دانست و بیان کرد: انتظار داریم با راه‌اندازی این تونل بخشی از آب مورد نیاز مردم برطرف شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان اصفهان خاطرنشان کرد: مقداری از حجم پشت سد زاینده‌رود رسوبات و حجم مرده سد است که این میزان حجم نیازهای شرب پایین‌دست سد را برآورده می‌‌کند.

طرفه اضافه کرد: با افتتاح این تونل بخش کشاورزی می‌توانند در پایین دست رودخانه مقداری آب دریافت کنند و اقدام به کشت کنند.　

کد مطلب 1237192

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