اصفهان توانایی تامین آب شرب جمعیت فزاینده خود را ندارد

مهدی بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان، با اشاره به اینکه انتقال بیش از اندازه آب زاینده‌رود به دیگر استانها سبب خشک شدن نواحی شرقی اصفهان شده، افزود: علاوه بر آن انتقال آب به مناطق جدید کشاورزی به این بحران دامن زده است.

وی به وجود بهترین زمینهای مورد کشت در منطقه شرق اصفهان اشاره کرد و افزود: این در حالیست که در چند سال اخیر آبی برای کشاورزی به این مناطق اختصاص نیافته است .

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با اشاره به پمپاژهایی که در بالادست رودخانه انجام می‌گیرد، تاکید کرد: بنا به گزارشهایی که شده سالانه حدود 150 میلیون متر مکعب آب پمپاژ می‌شود .

وی با بیان اینکه همچنین نباید فراموش کرد که آب زاینده‌رود در مناطق و استانهای دیگر مصرف می‌شود، افزود: میزان اختصاص آب به شرب و صنعت در این سالهای خشکسالی ادامه داشته اما به نیاز کشاورزان به آب هیچ توجهی نشده است .

بصیری گفت: مصارف غیرمستقیم از رودخانه، گسترش فضای سبز نامناسب، چاه‌هایی که در حریم رودخانه است را سبب خشکسالی دانست .

وی به پیشنهاد مسئولان در مورد ایجاد کارخانه‌‌های صنعتی در نواحی شرق اصفهان افزود: در صورتیکه مسئولان این اقدام را در نظر داشته باشند باید نسبت به راه‌اندازی صنایعی که نیاز به آب نداشته باشد، اقدام کنند .

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان با بیان اینکه ایجاد صنایع متعدد مادر و همچنین صنایع کوچک سبب سرازیر شدن جمعیت به اصفهان شده‌است، بیان داشت: با این شرایط تا چند سال دیگر اصفهان توانایی تامین آب شرب جمعیت فزاینده خود را نخواهد داشت.