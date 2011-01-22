انجام دو عمل موفقیت آمیز بالون آنژیوپلاستی و رالوپلاستی کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهزاد علیزاده گفت: عمل بالون آنژیوپلاستی بر روی کودک 12 ساله مبتلا به کوارکتاسیون شدید آئورت و بالون رالو پلاستی بر روی یک کودک هشت ساله مبتلا به تنگی شدید دریچه آئورت با موفقیت در این بیمارستان انجام شد.

وی با بیان اینکه این عمل توسط اینجانب وبا همکاری مولایی عضو هیئت علمی قلب کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و زمانی عضو هیئت علمی قلب کودکان دانشگاه بابل انجام شد، افزود:‌ کوارکتاسیون آئورت یکی از اختلالات مادرزادی قلب کودکان به شمار می رود که در نوع شدید نیازمند مداخله و معالجه سریع است و می توان به منظور جلوگیری از عوارض جانبی در گروه های سنی پائین از روشهای غیر تهاجمی استفاده کرد.

عضو هیئت علمی گروه قلب کودکان دانشگاه مشهد کاهش عوارض پس از عمل ،جلوگیری از طولانی شدن زمان عمل و بستری شدن بیمار در بیمارستان را از مزایای این عمل برشمرد و افزود: در گذشته کودکان بیمار برای انجام عمل های غیر تهاجمی به مراکز دیگراعزام می شدند که از این پس انجام این عمل در بیمارستان امام رضا (ع) میسر شده است و متخصصان توانمند این مرکز آمادگی ارائه خدمات به بیماران شرق کشور را دارا هستند.

