به گزارش خبرنگار هنري مهر به نقل از امور رسانه اي نخستين جشنواره منطقه اي و دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس اعلام كرد: ستاد برگزاري جشنواره تئاتر دفاع مقدس همواره تجليل از خاطرات ارزشمند دفاع مقدس و صحنه هاي باشكوه ايثار و فداكاري فرزندان شهيد اين مرز و بوم را كه همواره ضامن بقا، سلامت، تشخص و هويت ملت ما هستند از مقاصد و اهداف متعالي اين فرهنگي و معنوي مي داند. از اين رو، شايسته مي داند در اين همايش عظيم ملي - فرهنگي و ارزشي به منظور پاسداشت از ارزش ها و ميراث ارجمند شهيدان مهين اسلامي ياد جاودانه شهيد عزيز " محمود صارمي " را كه اسوه يك خبرنگار ارزشمدار، متعهد و مسلمان كشورمان است، گرامي بدارد.

گفتني است برنامه تجليل از اين شهيد بزرگوار در مراسم اختتاميه جشنواره منطقه 3 تئاتر دفاع مقدس با حضور سردار علي رضا افشار رئيس بنياد حفظ آثار و نشر ارزشهاي دفاع مقدس، علي اصغر شعر دوست مخبر كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، حسين مسافر آستانه دبير دهمين جشنواره سراسري تئاتر دفاع مقدس و مديران و مسئولان استان آذربايجان شرقي و بيش از 250 هنرمند حوزه تئاتر دفاع مقدس به اجرا در آمد.