پاسخگویی وزیر نفت به 21 نماینده/ قانون نفت و گاز در مجلس بررسی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر‍، طرح قانون نفت و گاز با حضور مسئولان و کارشناسان وزارت نفت، دیوان محاسبات کشور، مرکز پژوهش های مجلس و بازرسی کل کشور در جلسه روز یکشنبه 3 بهمن ماه در کمیسیون انرژی بررسی می شود.

همچنین ادامه بررسی طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی در دستور کار روز یکشنبه این کمیسیون قرار دارد.

مسعودمیرکاظمی وزیر نفت،‌ روز دوشنبه برای پاسخگویی به سئوال شاپور پولادی نماینده ایلام، 3 سئوال سید شریف حسینی نماینده اهواز، سئوال فخرالدین حیدری نماینده سقز و بانه،‌ سئوال فریدون حسنوند نماینده اندیشمک،‌سئوال مهدی عیسی زاده نماینده میاندوآب، سئوال محمود احمدی بیغش نماینده شازند، سئوال وکیل سپه اجیرلو نماینده پارس آباد، سئوال اقبال محمدی نماینده مریوان و سئوال سید مهدی صادق نماینده آستانه اشرفیه به نمایندگی از 13 تن از نمایندگان، در جلسه کمیسیون انرژی حضور می یابد.

به گزارش مهر‍، کارگروه نفت وگاز این کمیسیون بررسی قیمت تحویلی گاز به پتروشیمی ها را روز یکشنبه دردستور کار دارد.

همچنین ادامه بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در کارگروه بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه دردستور کار این کمیسیون قرار دارد.