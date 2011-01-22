18هزار دانش آموز در مدارس قرآنی آموزش می بینند

پرویز طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: سهمیه مدارس قرآنی در این استان 126 مدرسه است که این تعداد هم اکنون به 151 مدرسه با 706 کلاس درس رسیده است.
وی بیان کرد: 274 مدرس و مربی قرآنی در این مدارس مشغول تدریس قرآن هستند.
طاهری یادآور شد: امسال اولین سال اجرای طرح مدارس قرآنی در این استان است و بر این اساس تلاش می شود با نظارت دقیق مشکلات اجرای این طرح برای سالهای آینده رفع شود.
دانشگاه جامع فرهنگیان استان راه اندازی می شود
مدیر کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد همچنین از از تاسیس نخستین دانشگاه جامع فرهنگیان در این استان خبر داد.
وی اظهار داشت: هم اکنون مراحل قانونی تاسیس این دانشگاه در استان رو به اتمام است و امیدواریم در ابتدای مهرماه سال 90 پذیرش دانشجو آغاز شود.
طاهری عنوان کرد: پذیرش دانشجو در این دانشگاه مختص فرهنگیان است و برگزاری دوره های کارشناسی تا دکترا وهمچنین دوره های ضمن خدمت کوتاه مدت در آن پیش بینی شده است.
وی ارتقای سطح علمی فرهنگیان را از مهمترین دلایل تاسیس دانشگاه جامع فرهنگیان عنوان کرد.
نظر شما