درکهگیلویه و بویراحمد؛ 18هزار دانش آموز در مدارس قرآنی آموزش می بینند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: نزدیک به 18 هزار دانش آموز در مدارس قرآنی این استان آموزشهای لازم را فرا می گیرند.