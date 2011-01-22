فجر فرصت انتقال ارزشها به نسل جدید کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یداله وفایی پیش از ظهر شنبه در جمع مدیران روابط عمومی دستگاههای اجرایی استان افزود: همه مدیران دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا مردم را با آخرین دستاوردها و فعالیت های دستگاههای اجرایی تحت مدیریت خود آشنا کنند.

وی اظهار داشت: دستگاههای اجرایی دستاوردهای خود را در سی ودومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به نمایش بگذارند.

وی ادامه داد: حضور دستگاههای اجرایی در این نمایشگاه فرصتی برای معرفی توانمندی ها و قابلیت ها و همچنین عملکرد دستگاههای اجرایی است.



وفایی افزود: دهه فجر انقلاب اسلامی فرصتی مناسب جهت انعکاس ایثار مردم ولایتمدار ایران اسلامی است.



وی دهه فجر انقلاب اسلامی را فرصت مناسبی برای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: باید از این فرصت استفاده کنیم تا ضمن تجدید میثاق با ارزش‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی، جانفشانی مردم ایران را گرامی بداریم.



در این نشست اعلام شد که نمایشگاه دستاوردهای دستگاههای اجرایی از 12 بهمن افتتاح و تا 21 این ماه برای بازدید عموم در دو نوبت صبح و عصر دایر است.