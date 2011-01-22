سران جنایات تروریسم دولتی در دادگاههای بین المللی محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر در مهاباد، بیانیه پایانی همایش "حقوق بشر و خانواده های قربانی تروریسم" و آیین رونمایی از کتاب "ستارگان سی و یکم شهریور" در مهاباد از سوی خانواده های شهدای حادثه تروریستی مهاباد توسط همسر یکی از 12شهیده این حادثه قرائت شد.

در این بیانه خانواده های شهدای حادثه تروریستی مهاباد، تروریسم را تهدیدی مشترک برای تمامی کشورهای منطقه و جهان دانسته و بیان داشتند: خانواده های قربانیان با هشدار نسبت به عواقب پذیرش تروریستها در دیگر سرزمینها و هرگونه حمایت از آنها، خواهان رسیدگی به جنایت تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکای جهان خوار و اسرائیل غاصب و بقیه فرقه های تروریستی و محاکمه سران آنها در دادگاه بین المللی هستند.

در این بیانیه ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی روز 31 شهریور مهاباد و پس از آن ترور عاشورای چابهار، هر اقدامی که توجیه گر اعمال وقیحانه تروریستها باشد را محکوم و مصرانه خواستار توجه مجامع بین المللی به این اقدامات شدند.

خانواده های شهدای حادثه تروریستی مهاباد در این بیانیه خاطر نشان کردند: جنایت ضد انسانی مزدوران استکبار جهانی علیه زنان و کودکان بی دفاع در مهاباد بار دیگر پرده از چهره دروغین مدعیان آزادی و حقوق بشر بر انداخت و سند تازه ای را بر اسناد جنایات نظام ظالم حاکم بر جهان افزود.

در بیانیه پایانی همایش" حقوق بشر و خانواده قربانی تروریسم" خطاب به نظام امپرالیسم و تروریسم جهانی آمده است: مگر ندیدید که مردم ایران تجلی اتحاد به معنی واقعی کلمه هستند؟ مگر ندیدید که مردم غیور و همیشه در صحنه ایران در شهر مهاباد زنان شیعه و سنی کرد و فارس و آذری در صفوف بهم فشرده در کنار هم آمده بودند تا شکوه و اقتدار پدران و برادران و همسران خود را در رژه نیروهای مسلح نظاره گر باشند؟ آیا این خانواده ها سهمی از آزادی و حقوق بشر نداشته اند که تاوان این حضور پرشور را به بهای خون عزیزانشان از آنان گرفته اید؟