به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مهدی اسدی رئیس هیئت روستایی و عشایری استان اصفهان در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به برنامه‌های این هیئت در سالهای گذشته اظهار داشت: فعالیتهای این هیئت در ماه‌ها و سالهای گذشته آنچنان مورد توجه مردم روستاهای استان قرار گرفته که موجب زنده شدن ورزش عشایر و روستاییان کشور پس از 30 سال شده است .

وی افزود: مسابقات المپیاد فرهنگی ورزشی عشایری یکی از کارهای موفق این هیئت به شمار می‌رود که به صورت گسترده و با استقبال مردم در شهرستان سمیرم برگزار شد، این مسابقات با حضور بیش از 430 ورزشکار عشایر و با بودجه‌ای بالغ بر 50 میلیون تومان برگزار شد .

رئیس هیئت روستایی و عشایری استان اصفهان به برنامه‌های آموزشی این هیئت در ماه‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در برنامه‌های آموزشی این هیئت در پنج ماه نخست امسال در فوتبال، فوتسال و بازیهای بومی محلی در شش رشته کلاسهای داوری و مربیگری در روستاهای استان برگزار شد .

سرانگشتیهای ورزش از بی‌پولی در رنجند

وی با بیان اینکه در حال حاضر سرانگشتیهای ورزش از بی‌پولی در رنج هستند، تصریح کرد: بیشتر بودجه‌های کشور برای ورزشکاران مسابقات گوانگجو صرف شده و در حال حاضر ادارات شهرستانی بودجه چندانی برای اجرای برنامه‌های خود ندارند اگرچه هیئت روستایی و عشایری استان نیز بودجه‌ای دریافت نکرده اما با تحویل گرفتن سالن پیروزی، بیشتر مخارج هیئت از این سالن تامین می‌شود .

استعدادهای بسیاری در روستاهای کشور وجود دارند

اسدی با اشاره به وجود استعدادهای بسیار در روستاهای کشور گفت: مردم روستا استعدادهای بسیاری را در خود پرورش می‌دهند و بین بانوان دختر روستایی، این استعدادها به صورت مشخصی قابل توجه است اگر نیمی از توجهی که به فوتبال کشور می‌شود شامل حال ورزش روستایی کشور شود در سالهای آینده شاهد تحولات اساسی در ورزش کشور و افزایش تعداد قهرمانان در مسابقات مختلف خواهیم بود .

وی افزود: الهه منصوریان در یکی از روستاهای سمیرم زندگی می‌کرد و به دلیل پشتکار خود توانست برای ایران افتخارات بسیاری کسب کند؛ بسیاری از طلاهای ایران در مسابقات گوانگ‌جو از دل روستاهای کشور بیرون آمد و به همین دلیل می‌توان گفت روستاییان کشور در افتخارات ایران سهیم هستند .

فریاد مردم روستای مصر را به مردم کشور برسانید

رئیس هیئت روستایی و عشایری استان اصفهان با اشاره به فاصله روستای مصر تا شهر اصفهان بیان داشت: فاصله روستای مصر تا شهر اصفهان 453 کیلومتر است و رساندن صدای مردم این روستا به مردم کشور، وظیفه همه افراد حاضر در این برنامه است، مسئولان باید متوجه شوند که همه چیز در شهر نیست و روستاهای کشور نیز در موفقیتهای کنونی ورزش نقش اساسی دارند .