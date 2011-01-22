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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۳:۰۵

گازرسانی به روستاهای آق قلا تا سال 90 طول می کشد

گازرسانی به روستاهای آق قلا تا سال 90 طول می کشد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت گاز گلستان اعلام کرد: تا پایان سال 90 گازرسانی به روستاهای شهرستان آق قلا انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی سنگدوینی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح گازرسانی به روستای گری‌دوجی ازتوابع بخش مرکزی شهرستان آق قلا افزود: در دهه فجر امسال گازرسانی به 21 روستای بخش مرکزی و وشمگیر شهرستان آق قلا انجام می شود.

وی گفت: با اجرای این طرح ها 90 درصد  روستاهای شهرستان آق قلا از نعمت گاز بهره‌مند می‌شوند.

وی اظهار داشت: برنامه‌ریزی لازم جهت گازرسانی به شش روستای فاقد گاز شهرستان آق قلا صورت گرفته است و تا پایان سال 90 تمامی روستاهای شهرستان آق‌قلا گازدار خواهند شد.

وی اعتبار گازرسانی به روستای گری دوجی را دو میلیارد و 600 میلیون ریال اعلام کرد.

470 روستای گلستان از نعمت گاز بهره مند هستند.
کد مطلب 1237229

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