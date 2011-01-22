بستر لازم برای مشارکت بخش خصوصی در آثار تاریخی ایلام فراهم شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مدیرکل میراث فرهنگی استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: فراهم آوردن این بستر از نقاط قوت اداره کل میراث فرهنگی استان در بخش سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته است.



مسعود اسکندری افزود: با توجه به سرمایه‌گذاری صورت گرفته درخصوص مرمت بناها و خانه‌های تاریخی جهت احیا و بهره ‌برداری از آن‌ها بستر لازم جهت جلب مشارکت بخش خصوصی برای بهره ‌برداری از آنها فراهم آمده است.



وی با اشاره به حوزه صنایع دستی گفت: سرمایه گذاری در زمینه آموزش رشته های صنایع دستی با انعقاد قرارداد و واگذاری آموزش به بخش خصوصی از جمله اقدامات انجام گرفته در این حوزه است.



این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام ادامه داد: از دیگر نقاط قوت اداره کل استان در بخش سرمایه‌گذاریهای صورت گرفته می‌توان به سرمایه گذاری در زمینه برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی با انعقاد قرارداد و واگذاری نمایشگاه به بخش خصوصی اشاره کرد.