نجفی: هدف جشنواره، ارتباط مردم و منتقدان با سینمای ایران بود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نجفی تهیه‌کننده و کارگردان گفت: طی سال‌های ‌برگزاری جشنواره فیلم فجر، شاهد تجربیات مختلف و اصلاح کاستی‌ها و رفع نقایص بودیم اما نکته مهم این است که پایه و اساس جشنواره این بود که شرایطی مهیا شود تا هنرمندان آثارشان را در زمانی محدود و در کنار همکاران و کارشناسان ببینند و دورنمایی از فعالیت سینمای ایران را شاهد باشیم.

وی گفت: هدف اصلی برپایی جشنواره فیلم فجر این بود که مردم با سینمای ایران ارتباط برقرار کنند و آثار سینماگران مورد ارزیابی منتقدین، مخاطب خاص و کارشناسان قرار گیرد. نیت این بود که سینما به عنوان جریان مطرح جامعه شکل بگیرد که خوشبختانه شکل گرفت و سال ‌به سال خود را تصحیح کرد. با گذشت زمان جشنواره‌های دیگری در کنار جشنواره فیلم فجر با موضوعات مختلف شکل گرفت.

کارگردان "گزارش یک قتل" ادامه داد: در دوره‌های مختلف بخش‌هایی به جشنواره فیلم فجر اضافه شد مثلاً تصمیم گرفته شد برای همه صنوف جایزه در نظر بگیرند که بعدها منتفی شد. همین‌طور آزمون و خطاهای متعددی صورت گرفت. در طول‌ سال‌های متمادی بخش دولتی سینما به طور مستقیم و غیرمستقیم در جریان جشنواره فیلم فجر دخالت داشت اما از ابتدا تصمیم گرفته شده بود که جشنواره دولتی نباشد و به همین منظور بنیاد سینمایی فارابی تاسیس شد تا به لحاظ مالی، فکری از دولت جدا باشد و در چارت دولتی قرار نگیرد، به نوعی در تولید کمک کند و دولت دخالت مستقیم نداشته باشد. تشکل‌های صنفی شکل گرفتند تا هنرمندان بتوانند مدافع حقوق خود باشند و بخش دولتی و خصوصی در تعامل با هم بتوانند سینما را به پیش ببرند.

نجفی در خاتمه گفت: امیدوارم روزی برسد که عوامل سازنده فیلم‌ها دست‌اندرکاران سینمایی خود شکل جشنواره را تعیین کنند و اعمال قدرت به حداقل برسد در آن روز جشنواره مطمئن‌تر و با ثبات‌تری را شاهد خواهیم بود.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.