به گزارش خبرگزاری مهر، وحید اسلامی سخنگوی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی گفت:چهارمین شب منتقدان، جمعه هشتم بهمنماه از ساعت 18 در فرهنگسرای ارسباران برگزار میشود.
وی افزود: در چهارمین جشن انجمن منتقدان که به دلیل احترام ایام ماه صفر، همچون سال گذشته، "شب منتقدان" نام گرفته است، جوایز برگزیدگان داوران انجمن در جشنواره بیست و هشتم فجر اهدا میشود و همچنین جوایز برگزیدگان دومین جشنواره مطبوعات سینمایی و برترین سایتهای سینمایی، وبلاگها و خبرگزاریها اهدا میشود. در این شب از چند منتقد پیشکسوت تقدیر میشود.
روابط عمومی انجمن از منتقدان تقاضا میکند، این خبر را به منزله دعوت عمومی تلقی کنند و در این گردهمایی شرکت کنند. جزییات بیشتر از این مراسم در یک نشست خبری اعلام میشود.
نظر شما