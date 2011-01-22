جاذبه های گردشگری و ظرفیتهای تولیدی "میشخاص" کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در بازدید یک روزه از روستاهای جعفرآباد، حیدرآباد، زردآلوآباد و مرکز توانبخشی فرشتگان دهستان میشخاص و همچنین دیدار با مردم این مناطق گفت: جاذبه های گردشگری و ظرفیتهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی این دهستان کم نظیر است.
وی که در میان استقبال و ابراز احساسات فراوان مردم پرنشاط این روستاها یخن می گفت، اظهار داشت: بهره وری هرچه بیشتر و رشد و شکوفایی این مناطق برای پویائی در تمام بخشها با استفاده از بسترهای موجود، نیازمند یک نگاه ویژه و راهبردی است.
وی افزود: منطقه آبادی مانند میشخاص که در حوزه های کشاورزی، دامپروری، گردشگری و تأمین مصالح صنعتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد باید در نظام تقسیم اعتبارات استانی مورد توجه جدی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: وجود مردمی پرنشاط، متدین و همراه دولت و انقلاب در این منطقه باعث شده که این دهستان از اعتبار و شخصیت خاصی در استان برخوردار باشد که این نشان از هوشمندی و سطح آگاهی مردم این خطه است.
استاندار ایلام با تاکید بر اینکه در این دهستان صنایع تبدیلی باید راه اندازی شود، بیان کرد: فراوانی تولیدات کشاورزی و میوه های متنوع در این روستاها، ضرورت راه اندازی صنایع تبدیلی را دوچندان می کند تا احیانآ از برکات و مازاد میوه ها بتوان استفاده صنعتی لازم و با بهره را برد.
اعلایی در بخش دیگری از بیانات خود گفت: زیبنده نیست که منظر ورودی روستائی مانند جعفرآباد که مرکز تولیدات ارزشمندی در بخشهای مختلف است و محل تردد اصلی محور ایلام به شهرستان دره شهر است، اینگونه باشد.
وی اضافه کرد: باید متولیان اداره کل راه و ترابری استان با تشریک مساعی مردم شریف این روستا و با توافقی دوطرفه، شرایط احداث و بهبود جاده ورودی این منطقه را بوجود آورند.
این مسئول در ادامه خطاب به معاون عمرانی استانداری ایلام نیز تصریح کرد: باید با سازوکاری مناسب برای تمام روستاهایی که در مسیر جاده اصلی هستند در قالب طرحهای هادی روستایی به "معماری منظر" آنها ورود جدی پیدا کند.
وی ادامه داد: تبدیل شدن روستای حیدرآباد به منطقه ویژه گردشگری بر اساس اراده و عزم مردم منطقه بوده و باید این موضوع مورد توجه سایر مناطق قرار گیرد.
وی در قسمت دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات مردم منطقه در رابطه با منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون کمیسیونی برای رفع مشکلات این حوزه با اختیاراتی کامل دایر شده که به مدت یکسال به شکایات و دغدغه های آنها رسیدگی می کند و مردم نیز باید حداکثر تا شهریور ماه سال 90 بدنبال رفع مشکلات خود در این قضایا باشند و از این فرصت بوجود آمده استفاده و مسائل را رفع و رجوع کند.
وی اضافه کرد: البته آنجایی که مربوط به انفال و متعلق به بیت المال است جای خود را دارد ولیکن در تمام شرایط باید مردم و متولیان دولتی حقوق همدیگر را رعایت کند.
استاندار ایلام همچنین با تاکید بر رفع مشکلات ایجاد طرح هادی در روستای زردآلوآباد نیز ادامه داد: سرویس دهی مناسب به مردم بسیار کوشا و فعال این روستا که منبع تولید میوه جات ارزشمندی هستند باعث جلوگیری از مهاجرت مردم تولیدکننده این روستا به طرف شهرها می شود.
وی در خاتمه با ابراز شکرگزاری خداوند برای فراهم شدن این دیدار با مردم روستاهای میشخاص نیز گفت: در خصوص ارتقاء این دهستان به بخشی که مورد مطالبه جدی مردم منطقه قرار گرفته، ضوابط آن از طریق مقتضی دنبال می شود.
در این بازدید معاونین عمرانی و برنامه ریزی استاندار، فرماندار و جمعی از مدیران کل استانی حضور داشتند که هر کدام در بخشهای تحت مسئولیت خویش به مشکلات منطقه رسیدگی کردند.
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