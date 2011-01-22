جاذبه های گردشگری و ظرفیتهای تولیدی "میشخاص" کم نظیر است

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مجتبی اعلایی صبح شنبه در بازدید یک روزه از روستاهای جعفرآباد، حیدرآباد، زردآلوآباد و مرکز توانبخشی فرشتگان دهستان میشخاص و همچنین دیدار با مردم این مناطق گفت: جاذبه های گردشگری و ظرفیتهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی این دهستان کم نظیر است .

وی که در میان استقبال و ابراز احساسات فراوان مردم پرنشاط این روستاها یخن می گفت، اظهار داشت: بهره وری هرچه بیشتر و رشد و شکوفایی این مناطق برای پویائی در تمام بخشها با استفاده از بسترهای موجود، نیازمند یک نگاه ویژه و راهبردی است .

وی افزود: منطقه آبادی مانند میشخاص که در حوزه های کشاورزی، دامپروری، گردشگری و تأمین مصالح صنعتی حرفهای زیادی برای گفتن دارد باید در نظام تقسیم اعتبارات استانی مورد توجه جدی قرار گیرد .

وی تصریح کرد: وجود مردمی پرنشاط، متدین و همراه دولت و انقلاب در این منطقه باعث شده که این دهستان از اعتبار و شخصیت خاصی در استان برخوردار باشد که این نشان از هوشمندی و سطح آگاهی مردم این خطه است .

استاندار ایلام با تاکید بر اینکه در این دهستان صنایع تبدیلی باید راه اندازی شود، بیان کرد: فراوانی تولیدات کشاورزی و میوه های متنوع در این روستاها، ضرورت راه اندازی صنایع تبدیلی را دوچندان می کند تا احیانآ از برکات و مازاد میوه ها بتوان استفاده صنعتی لازم و با بهره را برد .

اعلایی در بخش دیگری از بیانات خود گفت: زیبنده نیست که منظر ورودی روستائی مانند جعفرآباد که مرکز تولیدات ارزشمندی در بخشهای مختلف است و محل تردد اصلی محور ایلام به شهرستان دره شهر است، اینگونه باشد .

وی اضافه کرد: باید متولیان اداره کل راه و ترابری استان با تشریک مساعی مردم شریف این روستا و با توافقی دوطرفه، شرایط احداث و بهبود جاده ورودی این منطقه را بوجود آورند .

این مسئول در ادامه خطاب به معاون عمرانی استانداری ایلام نیز تصریح کرد: باید با سازوکاری مناسب برای تمام روستاهایی که در مسیر جاده اصلی هستند در قالب طرحهای هادی روستایی به "معماری منظر" آنها ورود جدی پیدا کند.

وی ادامه داد: تبدیل شدن روستای حیدرآباد به منطقه ویژه گردشگری بر اساس اراده و عزم مردم منطقه بوده و باید این موضوع مورد توجه سایر مناطق قرار گیرد .

وی در قسمت دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات مردم منطقه در رابطه با منابع طبیعی نیز اشاره کرد و گفت: هم اکنون کمیسیونی برای رفع مشکلات این حوزه با اختیاراتی کامل دایر شده که به مدت یکسال به شکایات و دغدغه های آنها رسیدگی می کند و مردم نیز باید حداکثر تا شهریور ماه سال 90 بدنبال رفع مشکلات خود در این قضایا باشند و از این فرصت بوجود آمده استفاده و مسائل را رفع و رجوع کند.

وی اضافه کرد: البته آنجایی که مربوط به انفال و متعلق به بیت المال است جای خود را دارد ولیکن در تمام شرایط باید مردم و متولیان دولتی حقوق همدیگر را رعایت کند.

استاندار ایلام همچنین با تاکید بر رفع مشکلات ایجاد طرح هادی در روستای زردآلوآباد نیز ادامه داد: سرویس دهی مناسب به مردم بسیار کوشا و فعال این روستا که منبع تولید میوه جات ارزشمندی هستند باعث جلوگیری از مهاجرت مردم تولیدکننده این روستا به طرف شهرها می شود .

وی در خاتمه با ابراز شکرگزاری خداوند برای فراهم شدن این دیدار با مردم روستاهای میشخاص نیز گفت: در خصوص ارتقاء این دهستان به بخشی که مورد مطالبه جدی مردم منطقه قرار گرفته، ضوابط آن از طریق مقتضی دنبال می شود .

در این بازدید معاونین عمرانی و برنامه ریزی استاندار، فرماندار و جمعی از مدیران کل استانی حضور داشتند که هر کدام در بخشهای تحت مسئولیت خویش به مشکلات منطقه رسیدگی کردند.