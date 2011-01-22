20 کلینیک مددکاری اجتماعی در کرمان فعالیت می کنند

آزیتا سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: درحال حاضر 20 کلینیک مددکاری اجتماعی در سطح استان کرمان درحال ارائه خدمات تخصصی مددکاری به جامعه هدف بهزیستی هستند.

وی گفت: در راستای اجرای نمودن اصل 44 قانون اساسی و برابر قوانین و مقررات سازمان بهزیستی کشور و با هدف اجرای برنامه توانمند سازی مددجویان قابل بازتوانی و رساندن ایشان به استقلال شغلی تا مرحله قطع حمایتهای مستمر مالی دولتی، کلینیکهای مددکاری اجتماعی در سطح استان راه اندازی شده اند.

وی افزود: برای گسترش فعالیت های تخصصی این کلینکها دو برنامه تجهیز و توسعه کلینکهای موجود و راه اندازی کلینکهای جدید را در دستور کار داریم.

معاون امور اجتماعی بهزیستی استان کرمان تصریح کرد: با توجه به وجود برخی تنگناها از جمله عدم اشتیاق فارغ التحصیلان مرتبط درجنوب استان برای راه اندازی کلینکهای مددکاری در شهرهای رودبار جنوب، قلعه گنج، و منوجان با تنظیم برنامه ای عملیاتی و با جلب همکاری چند کلینیک مددکاری فعال از مرکز استان و برخی شهرستانها، مصمم به راه اندازی شعبه هایی از این کلینکها در شهرهای مذکور هستیم تا خلأ وجود کلینکهای مددکاری اجتماعی در مناطق یاد شده پر شود.

این مسئول اضافه کرد: برای کیفیت بخشی به خدماتی که از سوی کلینکهای مددکاری ارائه می شود، نظارت مدون و مستمری را براین کلینکها انجام می دهیم. وی خاطر نشان کرد: علاوه بر آن با برگزاری دوره های آموزشی ویژه مدیران و مددکاران این کلینکها با هدف به روز رسانی دانش ایشان و آشنایی هرچه بیشتر آنان با قوانین و مقررات تلاش کرده ایم.

سعیدی یادآور شد: در همین راستا از ابتدای سالجاری تاکنون چهار دوره آموزشی برگزار شده است.

معاون اجتماعی بهزیستی کرمان اضافه کرد: به هر کلینک بین 50 تا 100 پرونده تحویل می شود که علاوه بر پرداخت ارقامی به ازای هر پرونده و اختصاص اعتباری تحت عنوان توسعه و تجهیز به ازای هر بازتوانی که کلینکها انجام دهند مشوقهای مالی دیگری نیز در نظر گرفته شده است.