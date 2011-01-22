به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در همایش مسئولان هیئتهای مذهبی و مداحان استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد انجام برخی امور در عزاداریها از جمله علم گردانی، حمل طبلهای بزرگ، استفاده از رنگهای نامناسب و... را درشان هیئتهای مذهبی ندانست و تاکید کرد: حرکت هیئتهای مذهبی در سطح شهر و به طرف حرم مطهر حضرت معصومه (س) باید همراه با پیامهایی باشد و این پیامها میتواند در متن نوحهها گنجانده شود تا برای همه کسانی که به عنوان اعضای هیئتهای مذهبی عزاداری میکنند و افرادی که در حاشیه این مراسم حضور دارند سودمند باشد.
وی با بیان اینکه اگر حرکت هیئتهای مذهبی پیام نداشته باشد به اهداف خود نخواهد رسید، اظهار داشت: هیئتهای مذهبی باید به این نکته توجه کنند که استفاده از نمادها در هیئتهای عزاداری باید دارای پیام باشد، یعنی اشکالی ندارد که هیئت مذهبی برای اینکه شور و هیجان در عزاداری ایجاد کند اقدام به حمل نمادهایی کند اما این نمادها باید دارای پیامهای عاشورایی باشند.
حمل علمهای فلزی مناسب نیست
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به نامناسب بودن حمل علمهای فلزی در دستههای عزاداری تصریح کرد: اگر خدای ناکرده در دستههای عزاداری نمادی حمل شود که پیام معکوسی داشته باشد، این دسته عزاداری در جهت خلاف اهداف اباعبدالله الحسین (ع) حرکت کرده است.
حجت الاسلام اسکندری با تاکید بر ضرورت طراحی نمادهای عاشورایی مطابق با فرهنگ عاشورایی و نظام اسلامی گفت: هر هیئت مذهبی میتواند برای خودش نماد عاشورایی طراحی کند تا این نمادها به عنوان نمادهای دوران انقلاب و نظام اسلامی به یادگار بماند.
وی تاکید کرد: امروز در استفاده از نمادها و رنگها، نوحهها و سخنرانیها باید بر روی محتوای غنی عاشورا تمرکز داشته باشیم.
کاروان اسرا حرکت عظیم فرهنگی ایجاد کردند
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به حرکت فرهنگی اهل بیت (ع) در دوران اسارت بعد از واقعه کربلا اظهار داشت: نقشه دشمنان اسارت اهل بیت (ع) این بود که عترت طاهره را شهر به شهر بگردانند تا پیروزی خودشان را به رخ همگان بکشانند و به خیال خود اهل بیت (ع) را خار کنند.
وی ادامه داد: کاروان اسرای اهل بیت (ع) گر چه زخم و مصیبت دیده بود، اما آنان به جایی متصل بودند که او همیشه هست و نابودشدنی نیست و به همین خاطر فرهنگ عاشورا جاودانه شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: کاروان اسیران با روحیه بالا از همان ابتدای دوران اسارت یک حرکت عظیم فرهنگی ایجاد کردند، به گونهای که عبیدالله بن زیاد و یزید ملعون را به زانو درآوردند و آنها مجبور شدند اهل بیت را به سمت مدینه روانه کنند.
خطبههای حضرت زینب و امام سجاد دستمایه کار مداحان باشد
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حضور پرشور اقشار مختلف مردم در هیئتهای مذهبی، بر ضرورت استفاده از این ظرفیت ویژه برای تبیین خطبههای حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) در مداحیها و سخنرانیها تاکید کرد و اظهار داشت: مسئولان هیئتهای مذهبی و مداحان اهل بیت (ع) باید این خطبهها و زیارات و جملات نورانی اهل بیت (ع) را دستمایه کارشان قرار دهند.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم شیوه عزاداری برخی از هیئتهای مذهبی در دهه نخست محرم را تحسین برانگیز توصیف کرد و اظهار داشت: امسال نکات برجسته در دستههای عزاداری بسیار زیاد بود اما در برخی از هیئتهای مذهبی آسیبهایی وجود دارد که باید با کمک مسئولان هیئتها، مداحان، شورای مرکزی هیئتهای مذهبی و هر کسی که قلبش برای اهداف امام حسین (ع) میتپد، این آسیبها برطرف شود.
وضعیت جهان به نفع جبهه حق در حال دگرگونی است
وی با اشاره به تحولات اخیر در کشورهای جهان و ایجاد کانونهای پرهیجان شیعی از جمله حزب الله لبنان تصریح کرد: وضعیت جهان به نفع جبهه حق در حال دگرگونی است و امیدواریم این تحولات زمینهای برای ظهور حضرت حجت (عج) باشد.
حجت الاسلام اسکندری گفت: قیام و پیام عاشورا در آیندهای نزدیک همه دنیا را تسخیر خواهد کرد و آینده از آن امام حسین (ع) است.
وی نهادینه کردن فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در هیئتهای مذهبی را مهم برشمرد و گفت: در این راستا شوراهای امر به معروف و نهی از منکر به صورت منطقهای در هیئتهای مذهبی تشکیل خواهد شد.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تقویت کانون مسجد از طریق فرهنگ ناب عاشورایی را یکی از برنامههای این سازمان عنوان کرد و افزود: هیئتهای مذهبی باید روحانی محور، مسجدمحور و محتوامحور باشند تا در انتقال فرهنگ ناب عاشورا، به دور از هر گونه انحرافات و پیرایهها موفق باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم گفت: نمادهایی که در دستههای عزاداری استفاده میشود باید مطابق با فرهنگ غنی عاشورا باشد و جایگزین علمهای فلزی شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام عباس اسکندری صبح شنبه در همایش مسئولان هیئتهای مذهبی و مداحان استان قم که در سازمان تبلیغات اسلامی این استان برگزار شد انجام برخی امور در عزاداریها از جمله علم گردانی، حمل طبلهای بزرگ، استفاده از رنگهای نامناسب و... را درشان هیئتهای مذهبی ندانست و تاکید کرد: حرکت هیئتهای مذهبی در سطح شهر و به طرف حرم مطهر حضرت معصومه (س) باید همراه با پیامهایی باشد و این پیامها میتواند در متن نوحهها گنجانده شود تا برای همه کسانی که به عنوان اعضای هیئتهای مذهبی عزاداری میکنند و افرادی که در حاشیه این مراسم حضور دارند سودمند باشد.
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