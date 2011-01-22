تصویب سند جهانی آموزش پزشکی پاسخگو/ دانشکده ها به نیاز جامعه توجه کنند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر ممتازمنش روز شنبه در دومین همایش مراکز مطالعات و و دفاتر توسعه آموزش دانشگاههای علوم پزشکی با اشاره به گزارش سفر آفریقای جنوبی و گردهمایی سازمانها و افراد موثر در آموزش پزشکی دنیا، افزود: سند جامعی برای آموزش پزشکی پاسخگو به اجتماع در حال تدوین است که در حال حاضر طرح اولیه آن آماده شده است.

وی افزود: در این گردهمایی که 135 نماینده از سازمان های آموزشی بین المللی در حوزه پزشکی بر پاسخگویی اجتماعی دانشکده های پزشکی توافق کردند و سند اولیه ای برای آن طراحی کردند.

ممتازمنش یادآور شد: این اجماع بین المللی بر روی آموزش پزشکی پاسخگو به نحوی بود که فدراسیون جهانی آموزش پزشکی تصمیم گرفت پس از تصویب نهایی این سند، دانشکده های پزشکی غیرپاسخگو مورد اعتبار بخشی قرار نگیرند.

وی خاطرنشان کرد: برای بهبود کیفیت در آموزش پزشکی حوزه های 10 گانه ای مورد تصویب قرار گرفت که بخشی از این حوزه ها به پیش بینی نیازهای سلامتی مردم در حیطه آموزش اختصاص داشت.

رئیس مرکز مطالعات آموزش پزشکی وزارت بهداشت یادآور شد: این سند جهانی پس از تصویب به تمامی دانشکده های پزشکی دنیا ارائه می شود و این دانشکده ها بر اساس مقتضیات محلی و اصول جهانی می توانند آن را اجرا کنند تا هرچه بیشتر برابر جامعه خود پاسخگو باشند.