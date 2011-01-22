24 مسابقه ورزشی ویژه فجر در گرگان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، براساس اعلام سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری گرگان، این رقابتها در دو بخش آقایان و بانوان در قسمتهای مختلف شهر گرگان برگزار می شود.

فوتبال گل کوچک جوانان، رزمی کونگ فو، قویترین مردان شهر گرگان، مینی بسکتبال، بسکتبال نونهالان، فوتبال پنالتی، بسکتبال نوجوانان و جوانان، همایش دوچرخه سواری، والیبال ویژه مردان برگزار می شود.

همچنین مسابقات بولینگ سالنی، همایش آمادگی جسمانی، رزمی کونگ فو، والیبال، فوتسال، طناب زنی، راگبی، تفنگ بادی، رزمی آزاد(کیک بوکسینگ)، بسکتبال جوانان، بسکتبال نوجوانان، مینی بسکتبال ویژه بانوان در ایام فجر برگزار می شود.

پارک شهر، سالن هلال احمر، سالن سپاه نینوای گلستان، سالن علیمحمدی از جمله مکانهایی است که این مسابقات در آن برگزار می شود.