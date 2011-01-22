به گزارش خبرگزاری مهر، در جشنواره امسال میهمانان زیادی از کشورهای مختلف پنج قاره در برپایی این رویداد بین‌المللی مشارکت خواهند داشت. تاکنون حضور 35 نفر از سینماگران و اهالی سینما در قالب کارگردانان، صاحبان فیلم، گروه‌های داوری و کارشناس در جشنواره بیست و نهم قطعی شده است.

با تدابیری که از سوی دبیر جشنواره و مسئولان اجرایی بخش بین‌الملل اندیشیده شده، قرار است چهاردهمین بازار بین‌المللی فیلم ایران با حضور خریداران فیلم از ملل مختلف، زمینه‌ای باشد تا سینمای ایران بتواند با توانی بالاتر برای حضور فعال در عرصه اکران بین‌المللی و جشنواره‌های برونمرزی برنامه‌ریزی کند.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.