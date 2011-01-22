دیدار رئیس دانشگاه طب چین با دکتر لاریجانی

به گزارش خبرگزاری مهر، به منظور گسترش زمینه های همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی تهران با دانشگاه طب چینی پکن، نشست مشترکی با حضور دکترلاریجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر شمس اردکانی معاون غذا و داروی دانشگاه و رئیس دانشکده طب سنتی و دکتر قاضی خوانساری مدیر روابط بین الملل این دانشگاه، معاونین و مدیران دفتر همکاری های فناوری معاونت علوم زیستی ریاست جمهوری، یوهونگ یانگ سفیر کشور چین در ایران، پروفسور گائو رئیس دانشگاه طب چینی پکن و مسئولین این دانشگاه شامگاه روز گذشته در سالن شورای پردیس پورسینا برگزار شد.

در این نشست مشترک، دکتر باقر لاریجانی ضمن معرفی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: این دانشگاه با تعداد 11 دانشکده، 26 بیمارستان تحت پوشش، 76 مرکز تحقیقاتی، حدود 8 مرکز تحقیقاتی در سایر استانها و2 هزار عضو هیئت علمی یکی از بزرگترین دانشگاه های کشور است.

وی تعداد دانشجویان این دانشگاه را در حدود 15 هزار نفر تخمین زده و افزود : 50 درصد دانشجویان مقطع PHD در حوزه پزشکی در حال تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند.

دکتر لاریجانی با اشاره به بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه گفت: حدود 23 بیمارستان تحت پوشش این دانشگاه بوده که در برخی از آنها تعداد تخت های بیمارستانی به حدود 1500 تخت می رسد.

رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت ضمن معرفی دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران از جمله دانشکده طب سنتی گفت: دانشکده طب سنتی یکی از دانشکده های تقریباً جدید الاحداث دانشگاه بوده و فارغ التحصیلان دوره پزشکی عمومی می توانند در این دانشکده در رشته طب سنتی ادامه تحصیل دهند.

وی مراکز تحقیقاتی این دانشگاه را سرمنشاء بسیاری از تحقیقات انجام شده در زمینه آموزش پزشکی خواند و گفت: برخی از این مراکز مانند مرکز تحقیقات ایدز و مرکز تحقیقات اخلاق پزشکی در کشور بی همتا هستند.

دکتر لاریجانی از انتشار بیش از 40 مجله پزشکی در دانشگاه خبر داده و گفت: تعدادی از این مجلات در سایت Med line، تعدادی در سایت ISI و بقیه در سایر سایت های بین المللی معتبر نمایه می شوند.

وی در رابطه با تولیدات دارویی دانشگاه گفت: برخی از این تولیدات مانند اینترفرون در سطح کشور تنها در این دانشگاه تولید می شود.

وی با اشاره به ارتباطات گسترده این دانشگاه با سایر دانشگاههای دنیا گفت: در جهت گسترش ارتباطات بین المللی، پردیس بین الملل دانشگاه در جزیره زیبای کیش راه اندازی شده و برنامه های دیگری نیز در دست اقدام است.

دکتر لاریجانی در رابطه با ارتقاء رتبه این دانشگاه در رتبه بندی های بین المللی گفت: در Web of Science رتبه دانشگاه در بخش آکادمیک 65 می باشد.

وی در پایان خواستار گسترش همکاری میان دو دانشگاه شد و افزود: دو کشور ایران و چین زمینه های مشترک بسیاری بخصوص در زمینه طب سنتی و چینی داشته و امیدوارم که با گسترش همکاری میان دو دانشگاه شاهد ایجاد افق های جدیدی در زمینه های مختلف آموزشی، پژوهشی و بالینی باشیم.

در بخشی دیگر از این نشست دکتر شمس معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس دانشکده طب سنتی در رابطه با اشتراکات فرهنگی دو کشور گفت: در برخی از بخش های غربی چین اصطلاحات پارسی رایج بوده و این موضوع نمایانگر قدمت ارتباط دو کشور است.

در ادامه این نشست پروفسور گائو رئیس دانشگاه طب چینی پکن با اشاره به فرهنگ کهن و متمدن پارسی گفت: ایران و چین از گذشته های دور روابط بسیاری در زمینه های فرهنگی، هنری و تجاری داشته و جاده ابریشم به عنوان سمبل ارتیاطی دو کشور مطرح بوده است.

پروفسور گائو در رابطه با تعداد دانشجویان و اعضاء هیئت علمی دانشگاه طب چینی پکن گفت: این دانشگاه دارای تعداد 20 هزار دانشجو و 4560 نفر عضو هیئت علمی است.

رئیس دانشگاه طب چینی پکن در ارتباط با گستردگی روابط بین الملل این دانشگاه گفت: 18 درصد از دانشجویان طب چینی پکن خارجی بوده و با تعداد 45 دانشگاه خارجی روابط علمی و تحقیقاتی گسترده وجود دارد.

پروفسور گائو خواستار همکاری مشترک دو دانشگاه در زمینه های طب چینی، سنتی و طب مدرن شد و گفت: این سفر فرصت مغتنمی را در جهت گسترش همکاری میان دانشگاههای علوم پزشکی تهران و طب چینی پکن در زمینه های مختلف فراهم می کند.

در ادامه این نشست لی پنگ تائو رئیس بیمارستان طب سنتی Dongzhimen درمان بسیاری از بیماری ها را وابسته به کاربرد روش های طبی کهن دانست و گفت: با استفاده از روش های طب چینی بسیاری از عوارض مانند تهوع پس از شیمی درمانی در بیماران سرطانی بهبود می بابد.

در انتهای گفتگوهای این نشست، دکتر معنوی معاون علوم زیستی مرکز فناوری های دفتر ریاست جمهوری گفت: محورهای ذکر شده توسط روسای دو دانشگاه علوم پزشکی تهران و طب چینی پکن نقطه آغازین گسترش همکاری میان این دو دانشگاه است.