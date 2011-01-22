پروانه استاندارد پنج واحد تولیدی استان تهران ابطال شد

افشین زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در کمیته علایم صدور، تمدید و ابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی این استان در صنعت مکانیک و خودرو پروانه استاندارد پنج واحد تولیدی ابطال شد.

وی ادامه داد:‌ پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی با نام تجارتی مناسب در فرآورده ماشین لباسشویی نیمه اتوماتیک 220 ولت 850 وات با ظرفیت سه کیلوگرم و سبلان گستر مرند در فرآورده اجاق گاز پنج شعله فردار و طرح فر ابطال شده است.

زمانی بیان کرد: همچنین پروانه یادشده در خصوص سبلا گستر مرند در فرآورده بخاری نفت سوز فتیله ای تنوره دار، سیم و کابل سهند در فرآورده بند تخت قابل انعطاف بدون غلاف و فرسان در فرآورده یخچال مدل R13 با گروه D در این کمیته ابطال شد.

بلوکهای سقفی غیراستاندارد توقیف شد

این مسئول عنوان کرد: بلوکهای سقفی (پلی استایرن) با علامت تجارتی پلاستوفوم مقدم و پلاستوفوم اطمینان توقیف شده است.

وی خاطرنشان کرد: پیرو شکوائیه های برخی تولیدکنندگان و بازرسی های کارشناسان و بازرسان این اداره از مراکز تولید، کالاهای فوق به علت نداشتن پروانه کاربرد علامت استاندارد، نداشتن آزمایشگاه و مسئول کنترل کیفیت، توسط بازرسان این اداره کل در مراکز تولید توقیف شد.

رئیس اداره اوزان و مقیاسهای اداره کل استاندارد استان تهران نیز از بازرسی از 18 واحد تولید و عرضه وسایل توزین

اداره کل استاندارد استان تهران خبر داد.

فرامرز فرهمند اعلام کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 18 واحد تولید و عرضه وسایل توزین در استان تهران مورد بازرسی قرار گرفته است.

18 واحد تولید و عرضه توسط کارشناسان بازرسی شد

وی اضافه کرد: در راستای کنترل بازار و فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری، 18 واحد تولید و عرضه وسائل توزین در این استان توسط بازرسان و کارشناسان این اداره کل مورد بازرسی قرار گرفت.

فرهمند با اشاره به نتایج حاصله گفت: در این بازرسی چهار واحد تولیدی متخلف و فاقد پروانه کاربرد علامت استاندارد شناسایی و توقیف شده است.

این مسئول افزود: براساس ماده‪۱۰‬ قوانین سازمان استاندارد، تمامی وسایل سنجش که در داد و ستد عمومی بکار می‌روند باید از صحت لازم برخوردار باشند، در غیراین صورت وسایل سنجش تقلبی خوانده شده و استفاده از آن غیرمجاز خواهد بود.