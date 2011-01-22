16 میلیارد دلار کالاهای صنعتی و معدنی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن، بیشترین صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی متعلق به محصولات معدنی به ارزش 5 میلیارد و302 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 40درصد افزایش یافته است.

بیشترین ارزش صادراتی محصولات معدنی مربوط به سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و مومهای معدنی به ارزش3میلیارد و 712میلیون دلاربوده است.

همچنین میزان صادارت سنگ فلز و جوش خاکستر به967 میلیون و490 هزار دلار و ارزش صادرات نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان نیز به بیش از623میلیون و90هزار دلار رسیده است.

متوسط قیمت هرتن صادرات محصولات صنعتی ومعدنی بدون احتساب پتروشیمی 95/306 دلاربود، همچنین صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی طی آذر ماه سال جاری بالغ بر یک میلیارد و519میلیون دلار بوده است.

صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به 159 کشور دنیا انجام گرفته که از این میان عراق ، چین ، امارات متحده عربی ، هند و افغانستان از سهم بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند.