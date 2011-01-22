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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۲:۵۶

در نه ماهه امسال ؛

16 میلیارد دلار کالاهای صنعتی و معدنی صادر شد

صادرات کالاهای صنعتی و معدنی کشور در 9 ماهه امسال به 15میلیارد و 988 میلیون دلار رسید که این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 25 درصد رشد نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنایع ومعادن، بیشترین صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی متعلق به محصولات معدنی به ارزش 5 میلیارد و302 میلیون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 40درصد افزایش یافته است.

بیشترین ارزش صادراتی محصولات معدنی مربوط به سوختهای معدنی، روغنهای معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها، مواد قیری و مومهای معدنی به ارزش3میلیارد و 712میلیون دلاربوده است.

همچنین میزان صادارت سنگ فلز و جوش خاکستر به967 میلیون و490 هزار دلار و ارزش صادرات نمک، گوگرد، خاک و سنگ، گچ، آهک و سیمان نیز به بیش از623میلیون و90هزار دلار رسیده است.

متوسط قیمت هرتن صادرات محصولات صنعتی ومعدنی بدون احتساب پتروشیمی 95/306 دلاربود، همچنین صادرات کالاهای صنعتی ومعدنی طی آذر ماه سال جاری بالغ بر  یک میلیارد و519میلیون دلار بوده است.

صادرات کالاهای صنعتی و معدنی به 159 کشور دنیا انجام گرفته که از این میان عراق ، چین ، امارات متحده عربی ، هند و افغانستان از سهم بیشتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند.

کد مطلب 1237286

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