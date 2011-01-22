به گزارش خبرگزاری مهر، نصرالله افجهای، خوشنویس و داور بخش خوشنویسی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: اساسیترین رسالت هنر ایجاد معرفت در هنرمند و مخاطبان هنر است، از این رو اثر هنری صرف ایجاد زیبایی خلق نمیشود و هدفی بسیار بالاتر دارد.
وی افزود: داوری آثار کاری بسیار دشوار است چراکه دید هنرمندان جوان بسیار حساس بوده و اگر داوران آثار نازیبایی را برای حضور در نمایشگاهها انتخاب کنند، چشمها به دیدن آثار نازیبا عادت کرده و هنر اصیل از مسیر اصلی خود دور می شود.
این هنرمند گفت: از طرف دیگر باید دقت کرد که جایزهها تنها انگیزه شرکت هنرمندان جوان در جشنوارهها نشود چرا که در این صورت هنرمند و همچنین مسیر هنر به ایستایی میرسد و پویایی لازم برای خلق اثر هنری ماندگار را از دست میدهد.
داور بخش خوشنویسی سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر گفت: با این حال برگزاری جشنوارهها از اساسیترین اقداماتی است که برای رشد مسیر هنر در کشور و همچنین ارتقای هنر میان نسل جوان و جامعه انجام داد. از این رو برگزاری جشنوارههایی چون هنرهای تجسمی فجر فرصت مغتنمی برای جامعه محسوب میشود.
سومین جشنواره بینالمللی هنرهای تجسمی فجر در رشتههای نقاشی، پوستر، عکاسی، خوشنویسی، سفال و سرامیک، نگارگری و کاریکاتور به صورت رقابتی برگزار میشود و هنر خیالی نگاری، هنر جدید و همایش علمی از برنامههای جنبی جشنواره است.
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