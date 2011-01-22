تنها 44 روستای گنبد گاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی ظهر شنبه در نشست پروژه های فجر شهرستان افزود: تا دو سال آینده 115 روستای شهرستان گنبدکاووس از نعمت گاز بهره‎مند خواهند شد.

وی با اشاره به پروژه‎های دهه فجر در حوزه گازرسانی گفت: عملیات گازرسانی به 24روستای این شهرستان همزمان با جشن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی آغاز خواهد شد وی تصریح کرد: این پروژه‌ها با اعتبار40میلیارد ریال انجام خواهد شد که 14هزار و369 نفر از مردم روستاهای یاد شده از نعمت گاز برخوردار خواهند شد.

وی اهم این پروژه‌ها را آغاز عملیات اجرایی گازرسانی به روستاهای بی بی شیروان و 21 روستای دیگر در بخش مرکزی شامل ابوذر 1و2و3، وحدت اسلامی، یارتی قایه، عباس آباد، سلاق قلیچ تپه، سلاق امانلر، سلاق تاج محمد، سلاق نوری، مهدی آباد، سلاق غایب، هادی آباد، گل تپه، سرپل، سپاهی داوودی، دادگر، سلاق یاسی تپه، توقلاجیق تپه، تاقان بای پتکه، تپه نورجان و در بخش داشلی‌برون نیز اوخی‌تپه و تنگلی عنوان کرد.

سوسرایی در عین حال خاطر نشان کرد: بهره‌برداری از پروژه‌های گازرسانی بهرام‌آباد و قراول‌تپه نیز از مهمترین افتتاحیه‌های این شهرستان در ایام دهه فجر است.

وی اعتبار این طرحها در این دو روستا را یک میلیارد و500 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: 582 نفر از جمعیت این روستاها از نعمت گاز طبیعی برخوردارمی‌شوند.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس همچنین از افتتاح پروژه گازرسانی به شهرک صنعتی گنبدکاووس در ایام دهه فجر خبرداد و گفت: این پروژه گازرسانی نیز با اعتبار10میلیارد ریال به اتمام رسیده است و آماده بهره‎برداری است.



سوسرایی درخصوص پروژه‎های آینده این شهرستان در حوزه گازرسانی گفت: درسال90 به 47 روستای این شهرستان گازرسانی خواهد شد وی افزود: این پروژه‌ها با اعتبار100میلیارد ریال انجام خواهد شد و درحال حاضر در مرحله طراحی برای گازرسانی است.