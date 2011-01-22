گسترش عقد تفاهمنامه های استاندارد دنبال می شود

علی اکبر قاضی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود:‌ سازمانهای استاندارد جهان به لحاظ جنس ساختار و ماموریتهای سازمانی، تشکیلات چندبعدی به شمار می روند و کمتر ارگانی را می توان یافت که مانند سازمان استاندارد در رابطه با علم، صنعت، سلامت، اقتصاد، رفاه اجتماعی و ... به طور همزمان درگیر باشد.

وی ادامه داد:‌ وظایف و اختیارات استانداردها بر اساس قوانین مصوب هر کشور تنظیم می شود ضمن اینکه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران نیز بر اساس قوانین مصوب کشور، یک سازمان چند وجهی است.

این مسئول گفت: ‌این سازمان با تدوین استانداردها به تولید علم، هدایت صنعت و خدمات می پردازد همچنین مراقبت از کیفیت و اجرای استانداردها نیز جزو وظایف این سازمان است.

استاندارد ایران در تعامل دائمی است

وی افزود: این در حالیست که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران با سازمانهای بین المللی نظیر ISO- IEC- codex- OIML و ... همچنین سازمان های استاندارد سراسر جهان در یک تعامل دائمی و داد و ستد علمی و اجرایی است.

قاضی با اشاره به اجرای اصل 44 قانون اساسی یادآور شد: در همین راستا یکی از ابتکارات سازمان استاندارد برای بهبود و تسهیل امور، عقد تفاهمنامه با سایر ارگانها است.

وی عقد هر گونه تفاهمنامه را برای سازمان استاندارد یک امر مهم و اجتناب ناپذیر عنوان کرد و افزود: تفاهمنامه های سازمان استاندارد فقط با تسهیل و تسریع کار مرتبط نیست بلکه به لحاظ چند بعدی بودن وظایف این سازمان، یکی از مهمترین تفاهمنامه ها در دستگاه دولتی به حساب می آید.

تفاهمنامه های سازمان استاندارد متضمن تسهیل و تسریع کار است

قاضی گفت:‌ تفاهمنامه های سازمان استاندارد متضمن تسهیل و تسریع کار، ایجاد اشتغال، تولید علم، ایجاد اشتیاق کار علمی، کار تحقیقی، کنترل و نظارت بر کیفیت، الزام به رعایت استانداردها و ایجاد مطلوبیت در خدمات است.

این مسئول بیان کرد: همچنین این تفاهنامه ها متضمن بالابردن سطح علمی علاقه مندان (دبیران استاندارد) و تقسیم برخی از امور به دستگاههای واجد صلاحیت و ...است.

وی افزود:‌ برای بهبود امور و تقسیم صحیح کار باید قبل از عقد هرتفاه نامه چگونگی تنظیم تفاهمنامه، مکان، صلاحیت طرف تفاهم، اجرای متقابل و ... مورد توجه قرار گیرد.

این مسئول اضافه کرد:‌ در غیراینصورت اینگونه تفاهمنامه ها ارزش خود را از دست داده و در عمل، عقیم خواهد ماند.

هدف اولیه ما در هر تفاهمنامه باید تدوین باشد

وی خاطرنشان کرد: هدف اولیه ما در هر تفاهمنامه باید تدوین باشد چراکه تدوین استانداردها مولد کیفیت است و زمینه رشد و توسعه صنعتی، اقتصادی، بازرگانی، کشاورزی و زمینه رشد و توسعه ملی را به دنبال دارد.

قاضی از تهیه شیوه نامه ای جهت تدوین تفاهمنامه خبر داد و یادآور شد: با تایید و تصویب این شیوه نامه بسیاری از مشکلات حل می شود و مشکلات احتمالی نیز ایجاد نخواهد شد.