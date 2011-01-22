تله کابین گنج نامه همدان آغاز به کار کرد

سید مصطفی اردستانی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه هرسال پس از سپری شدن فصل گردشگری همدان، یک دوره بازدید و سرویس فنی توسط نیروها و مهندسان واحد بهره برداری انجام می شود تا خط تله کابین گنج نامه برای ارائه سرویس در ماه های پایان سال و ایام پیک گردشگری همدان آماده باشد، گفت: در این دوره از بازدید های فنی علاوه بر بازدید کامل قطعات مکانیکی و الکتریکی و تعویض قطعات مصرفی، قطعات قابل تعویض فلکه اصلی خط نیز بازبینی و تعویض شد.

وی افزود: طبق برنامه باید سرویس دوره ای امسال در دو هفته کاری به پایان می رسید که متاسفانه خرید یکی از قطعات مورد نیاز از خارج از کشور به لحاظ قوانین و محدودیت های به وجود آمده گمرکی با مشکل مواجه شد که در نهایت با دو هفته تاخیر قطعه مورد نظر خریداری شد.

مدیرعامل مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنج نامه همدان با بیان اینکه در حال حاضر به همت مهندسان و نیروهای متخصص حاضر در مجتمع هیچ مشکل فنی و الکترونیکی در تله کابین همدان وجود ندارد، افزود: در نشست مدیران بهره برداری مجموعه های تله کابین کشور، تله کابین همدان یکی از ایمن ترین مجموعه های موجود معرفی شد.

اردستانی با ابراز امیدواری مبنی بر اینکه در روزهای برفی پایان سال و تعطیلات نوروز فضای مناسبی برای استراحت و تفریح گردشگران به ویژه ورزشکاران و کوهنوردان فراهم شود، گفت: مجتمع تفریحی، توریستی و ورزشی گنج نامه با برخورداری از امکانات منحصر به فرد ورزشی و تفریحی شامل بانجی جامپینگ، تیرول، اسکای تریال و خط تله کابین و امکانات خدماتی و توریستی، در فصل زمستان و در سه روز آخر هفته پذیرای علاقمندان است.