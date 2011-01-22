50 برنامه شاخص فرهنگی در کانون پرورش فکری همدان اجرا شد

پرویز ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه این برنامه ها بیشتر با رویکرد فرهنگی و مذهبی برگزار شده است، اضافه کرد: این برنامه ها شامل بیش از 40 برنامه فرهنگی و مذهبی، شش برنامه هنری و چهار برنامه ادبی است.

ابراهیمی با بیان اینکه ترویج و گسترش فرهنگ و ارزش های اسلامی با زبان هنر و ادبیات در بین کودکان و نوجوانان از اهداف برگزاری این برنامه هاست، گفت: برگزاری جشنواره های فرهنگی، مسابقات وبلاگ نویسی، کتابخوانی و جشنواره های پویا نمایی منطقه 3 کشور در همدان از جمله برنامه های این کانون در سال جاری بوده است.

ابراهیمی با اشاره به اینکه جشنواره های فرهنگی و هنری به صورت منطقه ای و استانی برای مربیان و اعضای این کانون در همدان برگزار می شود، ادامه داد: در این همایش ها، کارگاه های تخصصی در خصوص انجام تکنیک های جدید و ارائه خلاقیت ویژه هنرمندان کودک و نوجوان برپا می شود.

کودکان همدانی نمایشگاه سفال دایر می کنند

وی از برگزاری نمایشگاه سفال گری با موضوع انقلاب در همدان خبر داد و با بیان اینکه به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نمایشگاه سفال گری و نقاشی با موضوع انقلاب در همدان برگزار می شود، افزود: برگزاری نمایشگاه کاردستی با موضوع انقلاب و معرفی شخصت امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی به کودکان از مهمترین برنامه هاست.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همدان اظهار داشت: مسابقه نشریه دیواری با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی، شعار نویسی توسط اعضای کانون، مسابقه کتابخوانی با عنوان انقلاب و شهادت و نامه ای به امام(ره) با عنوان خاطرات سبز از دیگر برنامه های ایام دهه فجر است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: آشنایی کودکان و نوجوانان با دستاوردهای انقلاب اسلامی، تقویت روحیه معنویت پذیری، ارتقا و افزایش آگاهی و بصیرت آنان و آموزش غیر مستقیم و استفاده از ظرفیت های هنری در راستای مقابله با جنگ نرم از اهداف برگزاری برنامه است.

وی بازدید از مراکز فرهنگی و هنری، قصه گویی، نقاشی روی بادکنک با موضوع انقلاب، ارسال بریده جراید با موضوع انقلاب برای بچه های روستایی، بازی و سرگرمی را ازدیگر برنامه های دهه فجر در همدان برشمرد.