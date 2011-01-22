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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۶

صبح امروز شنبه ؛

مهاجران افغانی مقیم مشهد علیه توهین به مقدسات اسلامی راهپیمایی کردند

مهاجران افغانی مقیم مشهد علیه توهین به مقدسات اسلامی راهپیمایی کردند

مشهد - خبرگزاری مهر : صدها تن از مهاجران افغانی مقیم مشهد در اعتراض به عواملی که درصدد بر هم زدن روابط ایران و افغانستان هستند در مشهد دست به راهپیمایی زدند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، در این حرکت اعتراض آمیز مهاجران افغانی مقیم خراسان که صبح شنبه از چهارراه شهدای این شهر به سوی ایستگاه راه آهن مشهد برگزار شد، حرکت عده قلیلی از عوامل انگلیسی و آمریکا که چند روز پیش در کابل شعار هایی را علیه مسوولان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان سر دادند محکوم کردند.

بر پایه این خبر در این مراسم حجت الاسلام عیسی حسینی مزاری رئیس مرکز فعالیت های سیاسی و فرهنگی تبیان و رئیس خبرگزاری صدای افغان توهین عوامل استکبار جهانی در کابل به مقدسات مسلمانان و مسوولان نظام اسلامی ایران را محکوم کرد.

مزاری در جمع زنان و مردان مهاجران افغانی گفت: قدرتهای خارجی در افغانستان بدانند که هیچ گاه روابط دوستانه و برادرانه ایران و افغانستان با این حرکات مذبوحانه انگلیس و آمریکا دچار خدشه نخواهد شد.

دراین مراسم قطعنامه ای علیه هتک حرمت به مقدسات اسلامی صادر شد در بخشی از این بیانیه آمده است، دشمنان وحدت امت اسلامی نمی توانند در صفوف به هم پیوسته شیعه و سنی خللی ایجاد نمایند بلکه با این اقدامات مذبوحانه خود را رسوا خواهند کرد.

کد مطلب 1237305

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